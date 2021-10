Se billedserie Uffe Jensen fra Næstved er still-going-strong. Han har netop rundet 50 år som fodbolddommer og har ikke tænkt sig at stoppe foreløbig. Foto: John Ringstrøm

Fløjtende flot guldbryllup

Sport Sjællandske - 22. oktober 2021 kl. 09:25 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Hvis decibellen på fløjten ved et frispark, hjørnespark eller straffespark er formindsket lidt gennem årene, er der ikke noget at sige til det.

Fløjten er godt nok skiftet ud flere gange, men læberne og lungerne, der sidder på 74-årige Uffe Jensen, er dog de samme.

Den aktive pensionist fra Næstved har netop fejret sit 50 års jubilæum som fodbolddommer, men det er ikke umiddelbart til at se, at han er langt ældre og noget mere hvidhåret end de fleste af sine dommerkolleger.

- Jeg er den ældste dommer på Sjælland, der inden efterårssæsonen bestod løbe- testen, siger Uffe Jensen, der dømmer op til serie 3 og har linjedommeropgaver op til sjællandsserien.

Han nærmer sig 2000 kampe, vel at mærke uden trænings- og showkampe, og som den grundige, tidligere journalist han er, har han naturligvis noteret alle sine kampe ned i en håndfuld kladdehæfter af den slags, man ikke har kunne købe i boghandlen, siden Allan Simonsen blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.

- Mit barnebarn siger også, »morfar, du har dømt fodbold i sammenlagt over et kvartal«. Her har han altså talt minutter sammen. Det er da utroligt, siger Jensen med et grin.

Startede i Kalvehave

Uffe Jensen startede som dommer i efteråret 1971.

- Jeg spillede serie 1 i Toksværd, men kunne ikke få det til at passe med mit arbejde. Jeg skulle jo stadig have motion, og min kærlighed til fodbold var stor. Som dommer kunne jeg dømme andre dage end lørdage, og der skulle jo være nogen til at dømme, så jeg ringede ind til DBU og spurgte, om jeg kunne komme på et dommerkursus. Det kunne jeg godt, men jeg skulle til at dømme med det samme i stedet for at vente på et vinterkursus. Min første kamp var derfor i serie 5 mellem Kalvehave og Over Vindinge 14. august 1971, fortæller Uffe Jensen, der blev uddannet journalist på Næstved Tidende i 1964.

Herfra gik det slag i slag med et hav af forskellige, sjove og forunderlige dommeropgaver.

- Jeg har haft så mange oplevelser og har dømt et hav af spillere. Også kendte spillere. Blandt andet en finale i U17 i , hvor OB med Christian Eriksen og Rasmus Falk vandt guld i Herfølge. På et tidspunkt havde jeg også tre kampe på en dag. Hvad ville spillere mon sige til at skulle spille tre kampe på en dag, siger utrættelige Uffe Jensen, der nåede »toppen«, da han i en periode på seks år i 90'erne var danmarksserie- dommer.

- Jeg fik også lov at vinke en 1. divisionskamp mellem Lyngby og B1903. Jeg kan godt ærgre mig over, at jeg ikke startede som 15-årig, for så var jeg måske nået længere. Men nu startede jeg først som 24-årig, siger Næstved-dommeren.

Tre røde og bare bryster

Der skal et tillæg i avisen til at remse alle Uffe Jensens anekdoter fra fodboldverdenen op, men speedsnakkeren, der til stadighed overrasker med sin hurtighed på banen, fremhæver i hvert fald et par oplevelser, der har naglet sig fast i hukommelsen.

- Kun to gange har jeg giver tre røde kort i én kamp. Den ene var faktisk i efteråret i Dianalund, hvor Ruds Vedby kom på besøg i serie 3. Der var 400 tilskuere, romerlys og alt muligt. De ville gerne have en rutineret dommer og kampen sluttede 5-5. Men der var ingen ballade. To andre gange har jeg givet rødt kort til spillere, der gav øl bagefter, siger Uffe Jensen, der også husker den sjoveste.

- Vi var på bådferie om sommeren på Avernakø. Der skulle spilles en showkamp mellem nogle unge mennesker og de lokale. De var 15 på hvert hold, men havde hverken kamptrøjer eller veste. »De unges anfører sagde: Vi spiller i bar overkrop«, men der var altså fire unge damer på holdet. Nå, men de smed overdelen og spillede i »bare attributter«. Min svoger sagde: »Nu vil jeg også til at dømme fodbold!«, kommer det med et grin fra Uffe Jensen, der naturligvis også husker en enkelt ubehagelig episode.

- I 1973 skulle jeg dømme en serie 4-kamp mellem Skuderløse og Alsted-Fjenneslev, som skulle vinde for at rykke op. Skuderløse tabte 1-4 og rykkede ned, og efter kampen kom Skuderløses anfører hen og sagde, at hvis han mødte mig, ville jeg ikke komme til at sidde bag en skrivemaskine igen. Det er eneste gang, der har været noget, siger han.

Baglandet er i orden

Trods de mange år med enten fløjte eller flag har Jensen ikke misset mange kampe.

- 7-9-13 er jeg aldrig gået i stykker. Jeg har også altid spillet meget badminton, og 71 kilo er jo heller ikke meget at slæbe rundt på. Og jeg har selvfølgelig baglandet i orden. Ulla syer mærker på mit dommertøj, vasker det og den slags. Hun har måske højest set to af mine kampe, ellers ser hun mest »vinduer« i byen, men så må jeg af og til ryste op med et kro- ophold, lyder det kækt fra Hr. Jensen, der har været gift med Fru Ulla i 54 år.

Glæden ved spillet og dommertjanserne har han stadig.

- Min styrke er blandt andet, at jeg kan snakke med alle, og altid hilser på alle. Nu hilser jeg endda på forældre og bedsteforældre, jeg også har dømt. Jo, jeg laver da fejl, men det gør spillerne som regel også. Sidste år dømte jeg 14 kampe i træk uden at give et eneste kort. Måske er det bare heldigt, eller også er det fordi, de kender mig, grubler Uffe Jensen.

Intet kongeligt besøg

Hvor længe han kan blive ved, er en uvis sag. Men 2000-kamps jubilæet om et års tid skal han i hvert fald have med.

- Jeg tager en sæson af gangen. Jeg vil stadig gerne bestå løbetestene, og jeg vil være med, hvor det »sner«. Den dag folk siger til mig, at jeg skal huske at bevæge mig ud af midtercirklen, er det slut, siger den ærekære dommer, der havde håbet, at 50 års-jubilæet ville blive kronet med en... nå, ja krone.

- Jeg havde faktisk regnet med at skulle ind til Kronprins Frederik. Det skuffer mig lidt, at jeg ikke blev indstillet til det, for det kunne have været hyggeligt. Det drømmer jeg stadig om, siger Uffe Jensen med et smil.