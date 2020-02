Flere ting skal forbedres inden playoff-kampene

- Vi skal blive ved med at finde konceptet og alle de små ting. Holdet skal arbejde stenhårdt på alle positioner. Det er ikke nok at spille gode kampe og tabe. Vi skal også til at spille gode kampe og vinde dem. To gode kampe mod Horsens, en god kamp mod Bakken og også en intens god kamp mod Svendborg, men vi står igen og har tabt. Vi skal finde en måde at tippe dem over på vores side. Det kommer også tidligere i kampene. Vi bliver ved med at bringe os selv i et hul. Mod Svendborg kom vi bagud 0-10. De små perioder kan vi ikke blive ved med at have. Det dur heller ikke at have fem-seks missede straffekast i træk. Vi skal finde kynismen frem, mener Team FOG Næstveds sportschef Foldbjerg.