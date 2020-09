Flere tilskuere er ikke aktuelt i Næstved

Mens man i Slagelse går og knokler for at udvide tilskuerkapaciteten frem mod lokalbraget mod Næstved den 4. oktober, så er det slet ikke på tale at lukke op for flere end 500 mennesker på Tintshop Park i Næstved.

- Vi skal opfylde så sindssygt mange krav, at det ikke giver nogen mening for os at lukke op for, at vi måske vil sidde 700-800 mennesker til fredagens kamp mod HIK, siger direktør i Næstved Boldklub Peter Nielsen.