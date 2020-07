Mathias Kisum fortsætter i Næstved, hvor han har vist sig godt frem i foråret. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Flere svar og mange spørgsmål i Næstved

Sport Sjællandske - 26. juli 2020 kl. 15:02 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdagens afdansningsbal mod HB Køge betød samtidig et farvel til flere ansigter i Næstved-truppen.

Mark Kongstedt havde allerede meldt ud, at han stopper i klubben, og det samme gør sig gældende for Marcus Mlynikowski, der har haft et ønske om at returnere til hjemlandet Tyskland.

Andreas Heimer bliver tredje mand på listen over spillere, der forlader Næstved. Næstved ville i bund og grund gerne have beholdt Andreas Heimer, der skiftede til klubben fra Silkeborg i vinterpausen.

Midtbanespillerens kontrakt blev dog sådan skruet sammen, at han kunne komme ud af den i tilfælde af nedrykning til 2. division. Den mulighed har Andreas Heimer derfor valgt at benytte sig af.

- Vi ville meget gerne have beholdt Heimer, men det har han ikke selv ønsket, hvilket vi respekterer. Han skal have stor tak for indsatsen her i foråret og al mulig held og lykke i fremtiden, siger direktør Peter Nielsen.

Det virker ikke til, at Andreas Heimer bliver sidste mand, der forlader klubben denne sommer.

Jacob Pryts var ikke med mod HB Køge, hvilket er et tegn på, at han er på affyringsrampen, men spørgsmålet er, hvor meget Næstved vil kræve i overgangssum ved et salg.

Sportschef Peter Dinesen har tidligere udtalt, at spillere som Joel Felix og Jacob Pryts kan købes til den rette pris.

I minutterne efter kampen gik Ivan Franjic og Stefan Vico rundt og sagde farvel til de øvrige Næstved-spillere på en måde, så det ikke efterlader nogen tvivl om, at de ikke forventer at være her efter den forsinkede sommerferie.

Christian Enemark har kontraktudløb, og han forhandler lige nu med Næstved, men det kan dog trække lidt ud med en afklaring på forsvarsspillerens fremtid.

- Det er en vigtig beslutning, som jeg står med. Jeg vil gerne spille et sted, hvor jeg kan se mig selv være de næste sæsoner. Jeg har haft et år i HB Køge og et år i Næstved, og jeg ønsker ikke at blive en spiller, der rejser fra klub til klub fra sæson til sæson, så jeg kan sagtens se mig selv blive i Næstved, siger Christian Enemark.

Han vil dog gerne lige se i hvilken retning, vinden blæser i Næstved.

- Jeg vil gerne være helt sikker på, at det er det rette sted for mig, inden jeg skriver under på noget. Jeg er glad for klubbens ambition om at rykke hurtigt op igen. Den skal bare gerne stå mål med de spillere, der skal gøre det, og her er jeg personligt begejstret for, at man har hentet en spiller som Viktor Anker. Hvis det er signings i den kaliber, så ser det spændende ud, og så kan jeg sagtens se mig selv forlænge, siger Christian Enemark, der dog også har andre tilbud på hånden.

- Jeg har også fået henvendelser fra 1. division, men jeg kan som sagt sagtens se mig selv fortsætte med Næstved i 2. division, fordi ambitionerne er, som de er, siger Christian Enemark.

De to unge offensivspillere Oliver Haurits og Mathias Kisum er begge på kontrakt til den kommende sæson, og dem kan man få stor glæde af i 2. division.

- Jeg fortsætter i hvert fald i Næstved. Jeg håber, at vi får sat et slagkraftigt hold sammen, så vi kan spille med i top tre og gerne om oprykningen, siger Mathias Kisum, der sluttede stærkt af mod HB Køge med en scoring og et fremragende oplæg til Oliver Haurits' scoring.