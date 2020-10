VK Vestsjællands træner Rolf Meegdes glæder sig over, at både Oliver Pihl og Jordan Darlington testede negativ for corona. Alligevel er vestsjællændernes kamp mod Gentofte udsat - på grund af virus hos modstanderne. Foto: Christina Hesselholt/VK Vestsjælland

Flere ligakampe udsat

Først blev en pokalkamp mod Frederiksberg og en Vollleyligakamp mod Middelfart udsat på grund af frygt for coronavirus hos to af vestsjællændernes spillere, og derefter blev opgøret mod Marienlyst skubbet på grund af regeringens corona-restriktioner.

Det nye forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer gjorde det umuligt at spille volleyball, men onsdag blev alle kampe i landets bedste sportsrækker undtaget - deriblandt Volleyligaen for både mænd og kvinder.

- Det er da lidt irriterende. Man prøver jo at arrangere træningen i forhold til hvornår, man skal spille kamp. Nu har jeg forberedt mig på fire modstandere, og så skal vi ikke spille mod dem alligevel, siger VK Vestsjællands herretræner Rolf Meegdes, der er ved at indstille sig på et langt sejt træk i slutningen af året.

- Vi risikerer at få otte kampe på tre-fire uger. Vi sørger for at holde nogle pauser til træning, så det skal nok gå. Men det kan da godt være, at vi ikke når at være 100 procent taktisk forberedt til alle kampene, siger Rolf Meegdes.