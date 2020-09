Fjerdeplads som bedste resultat

Jyllandsringen lagde bane til anden afdeling af DEC, Danish Endurance Championship, og her fik Slagelses Mikkel C. Johansen endelig testet sin GT4-racer - en Mercedes AMG.

- Vores bil er ikke lige så hurtig som GT3'erne, men vi har valgt at køre de her løb for at forberede os til de internationale løb. Vi kører også på vores egen dæktype, som vi også skal bruge internationalt, hvilket teamet har besluttet, siger Mikkel C. Johansen.