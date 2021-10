Mikkel C. Johansen har kørt færdig i Sverige og kan putte en fjerdeplads ind på c.v.?et. Nu venter en sæson med nye muligheder. Foto: Team Mikkel C Foto: Team MikkelC

Fjerdeplads kørt i garagen

Sport Sjællandske - 11. oktober 2021 Af John Ringstrøm

Finaleløbet i den svenske V8 Thunder Cars 2021 kørte ikke helt som håbet for Mikkel C. Johansen, men slagelseaneren fik trods alt vist over en hel sæson, at han kan køre lige op med de bedste svenskere i den store brølende klasse.

Han kørte en femte- og en syvendeplads hjem i finaleløbet på Ring Knutstorp, og samlet rykkede han en enkelt plads frem i stillingen, så han endte lige uden for podiet på en fjerdeplads.

- Det var lige udenfor mit mål om top-3, men det er meget godt, når man tænker på, at det er baner, jeg slet ikke kender. Vi har også haft lidt modvind i år med blandt andet defekter og nogle kendelser, der ikke er gået min vej, siger Mikkel C. Johansen med tanke på eksempelvis forrige løb, hvor han blev degraderet nogle placeringer på grund af et rødt flag.

- De har faktisk indrømmet, at det var en fejl, men resultatet står ved, fortæller han.

Venstreproblemer

Hans Chevrolet Camaro er hurtig på langsiden og i højresving, hvor han er helt på højde med de førende. Men når det kommer til venstresving, kniber det med at holde farten.

- Bilen har store problemer i venstresving. Vi ved ikke, om det er en defekt støddæmper, men i hvert fald mister jeg 50 meter for hvert venstresving, mens jeg vinder 10 meter i højresving. Desværre fik mekanikerne ikke mulighed for at kigge på det mellem heat 1 og 2, da der var "Parc Fermé" (lukket område, red.). Jeg havde håbet på et bedre løb, og det var lidt frustrerende ikke at kunne følge med i svingene. Men når tingene spiller, kan jeg godt følge med, siger Mikkel C. Johansen, der derfor overvejer, om han skal fortsætte i klassen med samme bil i næste sæson.

- Der er i hvert fald nogle ting på bilen, der skal ændres, hvis jeg skal være med igen, erkender han.

Europa i sigte

Inden finaleløbet stod det allerede klart, at svenske Dennis Strandberg ville genvinde mesterskabet. Andreas Nilsson blev nummer to, mens Johansens team-kammerat Conny Brorsson fik bronze.

Bliver det ikke til en ny sæson i den svenske V8-serie med eget team, venter der muligvis nye udfordringer for vestsjællænderen.

- Det kan måske blive noget europæisk GT4-race med mit tidligere AMG-team. Det lyder som nogle rigtig spændende planer, jeg gerne vil lukrere på, og jeg vil meget gerne selv ud at køre på europæiske baner igen, siger Mikkel C. Johansen, som i første omgang stiler mod 12- og 24-timersløb.

- Vi skal have truffet en beslutning, men det afhænger selvfølgelig også af sponsorerne, påpeger han.