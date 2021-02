Se billedserie Jalen Nesbitt leverede fire steals og var en klippe i Team FOG Næstveds stærke defensiv, der var basen for sejren over Randers. Foto: Anders Ole Olsen

Fjerde gang blev lykkens gang

Sport Sjællandske - 03. februar 2021 kl. 20:49 Af Simon Ydesen

Efter tre nederlag mod Randers lykkedes det Team FOG Næstved at besejre kronjyderne 83-78 i sæsonens fjerde møde.

Sølle to sejre i 12 kampe mod de øvrige Pro A-hold taler sit tydelige sprog. Team FOG Næstved har ikke været gode mod de øvrige Pro A-hold, som man ellers burde være i stand til at besejre med jævne mellemrum. Efter onsdagens kamp i Randers har Team FOG Næstved nu vundet tre af 13 kampe mod de øvrige tophold.

Samuel Idowu, der er Team FOG Næstveds største profil i denne sæson, kom hurtigt i fejlproblemer med to hurtige fejl. Det skabte problemer for Team FOG i slutningen af første halvleg, da han var bænket.

Team FOG Næstved bed ellers godt fra sig i første halvleg og var midtvejs i andet quarter foran med 40-31. Så gik klappen ellers ned for Arnel Dedics tropper i en sådan grad, at Randers var foran ved pausen.

Noget fik den passionerede Team FOG-træner sagt til sine spillere i pausen, for de kom ud til anden halvleg som vilde dyr.

I tredje quarter kom Team FOG Næstved-spillerne på banen og leverede noget af det mest intense forsvarsarbejde, som man har set fra holdets side i denne sæson. Det frustrerede Randers-spillerne, der mod periodens slutning åbenlyst begyndte at råbe ud mod bænken i søgen efter et svar på, hvad man skulle stille op mod et topmotiveret sydsjællandsk hold.

Meget sigende for den opløftende Team FOG-præstation endte Alante Fenner tredje quarter med at sætte tre point på kontoen fra midterlinjen. Et af den slags skud, som man kun rammer én gang eller to i løbet af en karriere, når man spiller i basketligaen.

De tre point bragte Team FOG foran med 69-57 ved indgangen til de sidste 10 minutter.

Det lugtede unægtelig af en sjælden og yderst tiltrængt sejr til Team FOG Næstved mod et andet Pro A-hold, men sydsjællænderne har ofte været i den position i denne sæson for så at tabe det hele på gulvet mod kampens slutning.

Denne aften var det dog en anden sag. Team FOG Næstved formåede at holde fast i føringen, selvom det blev en tættere affære mod kampens slutning. Flere dårlige beslutninger fra Alante Fenner og Jarel Spellman var ved at koste sejren. I den sidste ende fik Team FOG Næstved dog lukket kampen til egen fordel.

- Det her var en vigtig sejr for os, fordi det handler om, at vi skal tro på os selv, når vi møder de bedste hold. Vi har haft en vane med at have nogle store udfald på to-tre minutters varighed i de andre kampe mod Pro-A-holdene, men dem kæmpede vi os igennem i dag, siger Arnel Dedic, der kalder præstationen for sæsonens bedste, når det gælder defensiven.

- Vi spillede inspireret offensivt, men det udsprang af en stærk defensiv indsats. For første gang i sæsonen, leverede vi 40 minutters solidt forsvar, og det var meget opløftende, siger Arnel Dedic.