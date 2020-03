Mette Poulsen holder formen ved lige i et specielt træningsfællesskab hjemme i baggården. Foto: Anders Ole Olsen

Fjerboldfællesskab motiverer i træning

Sport Sjællandske - 27. marts 2020 kl. 20:16 Af Simon Ydesen

De fleste af døgnets vågne timer tilbringer Mette Poulsen lige nu i sin lejlighed i København, men badmintonspilleren fra Næstved er så priviligeret, at hun har mulighed for at gå ned i sin baggård for at træne i løbet af dagen. Faktisk er der tale et træningssamarbejde mellem Mette Poulsen og fire andre spillere fra landsholdstræningen i Brøndby.

- Vi er fem spillere, der bor dør om dør, så vi har fået stablet nogle alternative træningsmuligheder på benene nede i vores baggård. Blandt andet har vi fået fat i en spinningcykel, nogle håndvægte, nogle elastikker og noget andet grej. Så skiftes vi til at træne, så det er meget sjovt, at jeg kan se de andre træne oppe fra mit vindue. Det er en god motivation, at vi på trods af den her situation kan føle, at vi er fælles om at træne på den her måde, siger Mette Poulsen.

Hun har valgt at opretholde en ret høj intensitet i sin træning, selvom det lige nu har lange udsigter i forhold til at komme tilbage i kamp eller bare træning i en hal for den sags skyld.

- Det kan sagtens tænkes, at det først bliver til august, at vi kommer ud at spille turneringer igen, men jeg har valgt at køre på rent fysisk som hidtil. Det er klart, at der kan komme et tidspunkt, hvor jeg gearer ned for at bevare motivationen, men indtil videre fungerer det her fint for mig, siger Mette Poulsen.

I mangel af andre muligheder har hun også fundet løbeskoene frem. Normalt kan badmintonspillere snildt holde konditionen ved lige via spiltræning, men da den mulighed for tiden er elimineret, så er det bare på med løbeskoene, og den løsning har virket bedre for Mette Poulsen end for nogle af hendes landsholdskammerater.

- Min doublemakker Alexandra Bøje har haft lidt problemer med foden, men hun er ved at være klar igen. Jeg har ikke haft problemer med den anderledes træningsform indtil videre, så selvom det ikke er optimalt, så fungerer det fint for mig, siger Mette Poulsen.

Det var oprindeligt planen, at spillerne fra landsholdstræningen i Brøndby skulle have været tilbage i hallen fra mandag af, hvor man kunne træne i mindre grupper, men den plan er blevet udskudt som følge af regeringens forlængelse af nedlukningen af store dele af samfundet.

- Vi ville gerne have været i gang igen, men det er ret indlysende, at det ikke kan lade sig gøre alligevel. Vi må bare afvente og se tiden an. Lige nu er det uvisheden, der fylder mest, men omvendt ved vi også, at vi nok skal komme i gang på et eller andet tidspunkt, siger Mette Poulsen.

Med tanke på, at det nu er over to uger siden, at hun senest har tæsket igennem på en fjerbold, så kunne man frygte, at meget timing ville gå fløjten med den lange pause fra banen.

- Jeg er jo vant til, at jeg har 10-12 dages sommerferie, hvor jeg ikke spiller badminton, så det er ikke helt uvant. Jeg frygter ikke som sådan, at jeg mister mit touch, men jeg har været inde i en god udvikling, siden jeg skiftede over til at spille double igen, og det er mere de bevægelser og den rytme, som jeg er spændt på at se og mærke, når vi kommer tilbage på banen, siger Mette Poulsen.

Personligt håber hun på, at badmintonturneringerne kan genoptages fra august, men alt er usikkert lige nu, så hun har ikke selv noget kvalificeret bud på fremtidsudsigterne.

- Lige nu er alt jo lukket ned, så jeg kan kun håbe på, at vi kan komme i gang med turneringerne igen til august. Jeg regner ikke med, at det kommer til at ske før, siger Mette Poulsen.