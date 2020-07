Det er ikke kun mekanikerne, der skal have styr på den firhjulstrukne Suzuki. Kenneth Madsen skal også lære sin nye bil at kende. Privatfoto

Firhjulstrækket blev tjekket i Tjekkiet

Det var det i hvert fald for rallykøreren Kenneth Madsen fra Ruds-Vedby, da han for nylig stillede til start i den 47. udgave af Rally Bohemia i Mladá Boleslav.

Her sad han for første gang bag rattet i sin nye firhjulstrukne Suzuki Swift Sport R+ i en konkurrence.

- Jeg håber, jeg allerede har lært bilen at kende. Det er jo svært at måle sig med kørerne hernede, hvor rally er en stor sport, og der er mange virkelig dygtige folk, siger Kenneth Madsen.

Kenneth Madsen når at teste sin nye bil yderligere et par gange inden DM-starten, for der er planlagt både en test og et rally-sprint, inden den forsinkede sæsonpremiere.