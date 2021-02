Mark Caljouw blev matchvinder med den afgørende sejr, da Team Skælskør blev dansk mester i 2019. Hollænderen tørner stadig ud for vestsjællænderne, og det gør de to krammere Frederik Søgaard og Selena Piek også. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Final 4 er udsat i to måneder

Sæsonens sidste runde i grundspillet i Badmintonligaen blev afviklet mandag 8. februar, men det varer længe før de fire semifinalister får lov at fordele medaljerne mellem sig.

I forvejen var der planlagt en pause på to en halv måned inden Final 4, men den bliver nu næsten fordoblet.

Badminton Danmark har nemlig besluttet at flytte det afsluttende stævne fra 23.-24. april til 22.-23. juni.

- Det er ærgerligt, at der er så længe til. Men det var nødvendigt, siger Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen, der altså støtter beslutningen om at udsætte slutspillet i to måneder.

- Det lå på det dårligt tidspunkt. Det har vi sagt i lang tid, siger den tidligere landstræner.

Problemet med de oprindelige datoer var, at de lå fredag og lørdag i ugen før EM i Kiev, og at spillerne skal rejse tidligere til Ukraine end ellers planlagt, fordi de skal i coronakarantæne.

- Der er heller ikke nogen, der ønsker at spille en hård Final 4 få dage før et EM. Nogle skal jo spille to kampe to dage i træk, og der bliver knald på. Jeg er heller ikke sikker på, at vi kunne have fået vores hollændere med i ugen op til EM, siger Steen Schleicher Pedersen, der sagtens kan forstå, at spillerne sætter EM-deltagelsen højt.

- EM er den næstsidste turnering i OL-kvalifikationen, og der er mange point på spil. Og det er også her de danske spillere skal vinde nogle medaljer for at bevare Team Danmark-støtten, siger han.

Ifølge den nye plan spilles der semifinaler tirsdag 22. juni samt finale og bronzekamp onsdag 23. juni.

Forhåbentlig lykkes det at spille Final 4 på de nye datoer, for ellers bliver det svært at få afsluttet sæsonen, mener Steen Schleicher Pedersen.

- Der er ingen andre muligheder, for kalenderen er plastret til med turneringer. Men det kan jo være, at nogen af dem bliver aflyst, siger han.

Som vinder af grundspillet skal Vendsyssel vælge Værløse eller Skovshoved som modstander i den ene semifinale, mens grundspils-toerne fra Team Skælskør er i den anden.

Hvem vestsjællænderne skal møde ligger altså først fast, når Vendsyssel har besluttet sig.

- Der er ikke sendt nogen tidsfrist ud endnu, men jeg regner med, at det først bliver kort tid før Final 4, så de kan se, hvem de har bedst chance mod. Det kan jo ikke nytte noget, at man skal vælge snart, hvis man så har tre spillere, der bliver skadet inden, siger Steen Schleicher Pedersen.