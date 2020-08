Mathias Kisum scorede Næstveds mål mod Brøndby. Her er han i aktion mod FC Nordsjælland. Foto: John Ringstrøm

Fin testkamp på højeste niveau

Efter to træningskampe mod henholdsvis FC Nordsjællands talenthold og FC Helsingør var det en helt anden kaliber modstand, der ventede Næstveds 2. divisionshold i weekenden.

Lørdag middag stod Brøndbys superligaspillere nemlig som værter på deres »gps-træningsbane«, og selv om det var deres første træningskamp efter sommerpausen, var det noget af en mundfuld for sydsjællænderne.

»De blå/gule« stillede i noget nær stærkeste opstilling i 1. halvleg og scorede da også to gange.

Det første mål kunne dog være undgået, hvis et indkast var blevet kastet ned i grønne fødder i stedet for at give Brøndby en hurtig omstilling, som svenske Simon Hedlund scorede på efter en lille halv times tid.