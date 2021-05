Se billedserie Andreas Lissau brager sammen med KFUM?s målmand Kasper Andreassen Sort og pådrager sig en dyb flænge i knæet. Vordingborg-profilen ventes ude af spillet de næste 10-14 dage. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Fin - men dyr - start på slutspillet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fin - men dyr - start på slutspillet

Sport Sjællandske - 25. maj 2021 kl. 06:35 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

De bliver testet til det yderste i Vordingborg IF, hvor pinsens opgør mod KFUM fra Nørrebro var det første af syv kampe i danmarksseriens nedrykningsslutspil.

Godt nok vandt sydsjællænderne 1-0, men der skal stadig en del til for at redde livet i danmarksserien.

- Det var fortjent nok, vi vandt. Men der er jo helt vildt mange kampe i øjeblikket. Vi har pokalkamp onsdag og skal til Fremad Valby fredag. Vi skal ramme en gigantisk stime, og jeg vil sige, det er tæt på umuligt. Men vi kæmper med det, vi har, og bliver ved, indtil det ikke længere kan lade sig gøre, siger Vordingborg-træner Jan Faber.

Udsigterne til succes mod KFUM fik ellers et gevaldigt knæk allerede inden kampen, da hverken Anders Nielsen, Oliver Jørgensen eller Mathias Drost var blevet klar. Derudover var der afbud fra Glenn Schreiber og Mikkel Rasmussen.

Og bare halvvejs i første halvleg måtte Andreas Lissau gå ud - eller snarere bæres ud.

I et sammenstød med KFUM's målmand fik Lissau en dyb flænge i det ene knæ, så han måtte på sygehuset og syes med fem sting.

Ind kom Oliver Holm Andersen, og faktisk havde værterne en del chancer frem mod pausen for at komme foran. Især Nicolai Andreasen skulle nok have scoret.

- Vi har bolden mere, end vi plejer, men vi havde også respekt for KFUM, som vi jo ikke kendte så meget til. De spiller lidt anderledes, er meget kompakte og lader os have bolden, siger Jan Faber.

Ingen af holdene kunne tilsyneladende score, men fem minutter før tid fik KFUM's målmand lavet en fejl og sendt bolden ud i fødderne på Benjamin Jensen, der lidt inde på gæsternes halvdel sparkede bolden over keeperen og ned i KFUM's tomme mål.

- Jeg tænkte faktisk, at vi undervejs leverede lidt over niveau, men drengene var glade og det var også en lettelse. Også at vi endelig måtte have tilskuere, konstaterer Jan Faber, som mod slutningen måtte se Jakob Krag levere en god redning efter en omstilling.

- Vi havde brændt en stor chance inden vores scoring. Men det var generelt ret godt. Og jeg er glad for, at vi nu to gange i træk har holdt nullet, siger Vordingborg-træneren, der nu skal samle stumperne til onsdagens pokalkamp ude mod Gørslev - og ikke mindst fredagens måske noget vigtigere danmarksseriekamp i Valby.

- Vi kører jo på pumperne. Vi havde spurgt Gørslev, om de ville flytte pokalkampen, men det ville de ikke. Jeg ved endnu ikke, hvad vi gør med den kamp, men jeg håber, at Schreiber og Drost er tilbage, og så må vi have fokus på dem, der kan spille, siger Jan Faber.