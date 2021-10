Per Berg så sit Dianalund/Tersløse-hold være overlegne i forhold til NFØ, der blev slået med ni mål. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Fin fredagssejr til Bergs tropper

Sport Sjællandske - 09. oktober 2021 kl. 10:02

Dianalund/Tersløses mænd i 3. division havde ikke de store vanskeligheder ved at vinde fredagens hjemmekamp mod pointløse NFØ.

- Det var overbevisende. Det var endda et par mål for lidt til os, mens jeg synes, de fik et par mål for meget, siger DTH's cheftræner Per Berg.

Hjemmeholdet kom flyvende ud til opgøret og bragte sig foran 4-0.

- Det kan godt være, spillerne tænkte "hold kæft, hvor er vi gode", og tog for let på det. For NFØ kom på 5-5 og 6-6, men derfra lukkede vi og strammede til mod pausen, siger Per Berg.

Vestsjællænderne gik til pausen foran 14-7.

Efter pausen var billedet nogenlunde det samme. Værterne spillede rigtig godt de første 20 minutter og var på tidspunkter foran med 10 og 11 mål.

- Så bliver vi igen lidt for smarte og tager løst på det. Det bliver lidt bytte-bytte-mål, og de kom lidt nærmere tilsidst. Men vi var markant bedre. Og især Tue Harrebye, som startede ude. Vi kalkulerede med, at han skulle komme ind og brage banen af, da de var blevet trætte, og det gjorde han med 12 mål, siger Per Berg.

Rutinerede Thomas Larsen gjorde det også godt med syv mål. Han var kun ét fra at runde 2.300 scoringer i DTH-trøjen.

3. division

Dianalund/Tersløse - NFØ: 29-20 (14-7)

Mål for DTH: Tue Harrebye 12, Thomas Larsen 7 (5), Victor Kolding 5, Mikkel Frederiksen 2, Amer Skaljic, Mathias Jørgensen og Chris Møller hver 1.