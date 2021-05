Se billedserie Sandra Jensen under opvarmningen med Anna Christina Niclasen. Foto: Thomas Olsen

Femte DM-guld i træk til Atlas

Sport Sjællandske - 30. maj 2021 kl. 22:52 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det blev til samlet dansk rekord for »sinclair« (pointsystem i vægtløftning), to danske rekorder til Louise Vennekilde, en dansk rekord til Katrine Bruhn, personlige rekorder til Sanda Jensen og Anna Christina Niclasen.

Samlet set gav det Slagelse-klubben AK Atlas endnu et dansk mesterskab med 16 point ned til københavner-klubben IK99.

- Jeg er superglad, for der har været knald på. Jeg kunne også mærke på løfterne før stævnet, at de var ved at være trætte. Men nu er der ro på et stykke tid. Det var femte år i træk, vi vandt, og nu har vi pokalen til ejendom, siger en stolt Atlas-træner Frank Petersen.

AK Atlas' tre »stjerneløftere«, Sandra Jensen, Katrine Bruhn og Louise Vennekilde, havde selskab af Anna Christina Niclasen, som ikke lod sine mere kendte klubkammerater stå alene med de mange store løft.

- Et hold har brug for, at fjerdemanden også løfter noget. Og det gjorde Anna Christina. Hun var helt klar, selv om hun var nervøs. Det er jo nogle store navne, hun er på hold med, og nogle der har vundet både worldcup-medaljer og været til EM, siger Frank Petersen.

Niclasen, der vejede ind i 65,5 kilo, satte personlig rekord i stød med 97 kilo og også i to-kamp.

Klubkammerat Sandra Jensen, og den som vel nok har størst mulighed for at komme med til OL, hvis alt flasker sig, stillede op i 55 kilo-klassen og satte personlig rekord i to-kamp med 170 kilo.

- Hun trak 78, hvilket var sindssygt godt. VI tog chancen og hun var flyvende, siger Petersen om Jensen.

Katrine Bruhn deltager i samme klasse og trak 75 kilo. Hun missede de to næste, hvilket ikke var planen, men hun tog revanche og stødte 104 kilo, som også er dansk rekord. Og som sjov info er det dobbelt hendes kropsvægt.

Endelig skulle store Louise Vennekilde også på scenen.

- Hun havde nogle dage inden sagt til mig, at hun ville være let, så det var nemmere for os at få point. Hun kom og vejede 87 kilo, hvilket var en meget positiv overraskelse, siger Frank Petersen.

Vennekilde trak 102 kilo, hvilket var dansk rekord i vægtklassen. - Det var godt og solidt. Og så kørte spillet frem og tilbage, hvor meget og hvor lidt. Men hun stødte 110 kilo på første forsøg, og så var mesterskabet hjemme. Hun stødte så også lige 117 kilo for at sætte det på plads. Det gav 219 kilo i to-kamp, hvlket også er dansk rekord i klassen, konstaterer en smilende Atlas-træner.