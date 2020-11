Se billedserie - Der ligger et stort pres på mig ved DM, for jeg føler jo, at jeg skal vinde. Men det er en god motiviation, siger Benjamin Salo Kjær, der vandt den individuelle titel for femte år i træk i weekenden. Foto: Bo Tureby Foto: 100719

Femdobbelt mester på rekordjagt

24. november 2020 Af Claus Rasmussen

Det blev til de ventede favoritsejre hos herrerne, da Haslev TT i weekenden var vært for de danske mesterskaber i trampolinspring.

På hjemmebane i Haslevhallerne vandt Benjamin Salo Kjær det individuelle DM for femte år i træk, og han snuppede også guldet i synkron sammen med klubkammeraten Teis Petersen.

Dermed understregede 21-årige Benjamin Salo Kjær, at han er Danmarks klart bedste mandlige trampolinspringer lige nu.

Historisk set rangerer sydsjællænderen dog stadig efter Peter Jensen, der har deltaget i tre Olympiske Lege i 2004, 2008 og 2012.

Peter Jensen er indehaver af den danske rekord fra februar 2010, men står det til Benjamin Kjær er det kun et spørgsmål om tid. Kort tid.

- Den trænger til at blive slået..., siger den danske mester, der har brugt coronapausen til at rykke nærmere på Peter Jensens rekord på 18,2 point. Selv har han sprunget 18,0.

- Jeg har arbejdet på det i to et halvt år, og nu er jeg tæt på. Man skal lave ti spring, der allesammen har stor sværhedsgrad. Jeg har været tæt på, men fejler altid til sidst, siger Benjamin Salo Kjær.

- I serien springer jeg blandt andet seks triple-spring, og det er der ikke andre i Danmark, der er i nærheden af. Jeg tror, de andre max laver tre.

Benjamin Salo Kjær bruger jagten på rekorden som »kamptræning« i en sæson næsten uden stævner. Rekorden behøver nemlig ikke blive sat i konkurrence.

- Jeg vil nok komme til at stå i trampolinhistorien i et stykke tid, hvis det lykkes at slå den, og personligt vil det give mig et spark videre. Det vil være en milepæl og give mig større sikkerhed i de svære spring, siger Benjamin Salo Kjær.

Peter Jensen har også den danske rekord i konkurrence-sammenhæng på 17,7, og det har lidt længere udsigter at slå den. Kjærs bedste er 17,2, og det var da heller ikke noget, han gik efter ved DM.

- Jeg har trænet mange enkeltspring, men det er først de sidste par måneder, jeg er begyndt at sætte dem sammen til en ny øvelse. Men ved DM tog jeg ingen chancer og kørte bare min sædvanlige øvelse, siger Benjamin Salo Kjær.

- Men det ser godt ud for fremtiden. Til maj er der forhåbentlig EM, og måske har vi også et par internationale konkurrencer i februar og marts. Men vi ved jo ikke rigtig, hvad der kommer til at ske.

DM var den første konkurrence siden coronaen bredte sig i foråret, og det var et kærkommen lyspunkt.

- Man troede jo faktisk først på, at DM blev til noget, da man stod på trampolinen og vinkede til dommerne, siger Benjamin Salo Kjær med et grin.

- Så det var dejligt at blive mindet om, at man dyrker en sport, hvor der også er konkurrencer.

Den næste venter lige rundt om hjørnet, for 5. december er der danske mesterskaber for hold, og derefter står den på lidt pause for de bedste springere fra Haslev TT.

- Vi har haft en hård periode med stenhård træning fra september til nu. Så jeg går nok lidt i dvale, siger Benjamin Salo Kjær, der dog allerede glæder sig til at vende tilbage efter at have restitueret.

- Da alt lukkede ned i de første to uger, da coronaen brød ud, var det første gang i 11 år, jeg har holdt så lang pause fra træning. Ellers har det jo bare været stå op, gå i skole, arbejde og træne. Det var dejligt. Men jeg er stadig fuldt inde i sporten - også på grund af fællesskabet - for jeg kan ikke undvære det. siger Benjamin Salo Kjær