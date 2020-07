Fem VKV'ere på ungdomslandsholdet

Kristian Kold har nemlig formået at tilkæmpe sig en plads på U19-landholdsholdet sammen med Kalle Madsen, der allerede er noteret for 33 kampe på holdet - samt seks på seniorlandsholdet.

- Det glippede sidste år, hvor jeg gik at vide, at jeg var den sidste, der blev sorteret fra. Så alle der kender mig ved, at en plads på U19-landsholdet var en af de største ting, jeg kunne opnå i år, siger Kristian Kold.

- Jeg er så stolt af de unge, og de har virkelig fortjent det. Deres engagement og drive er en stor inspiration for de øvrige medlemmer i klubben. Samtidig skal der også sendes masser af roser til deres holdkammerater, familie, trænere og ikke mindst klubben som helhed, der har været med til at gøre det hele muligt, siger VK Vestsjællands talentchef Kim Buchwald.

- Vi sætter en stor ære i at udvikle egne talenter, og vi satser samtidig på vores egne spillere på Liganiveau. Vi tror på, at vi i fremtiden kan komme til at spille med om medaljer i Volleyligaen, hvis vi fortsætter med at have stort fokus på vores udviklingsarbejde.