Joel Felix viste sig godt frem i søndagens generalprøve mod B93. Nu er spørgsmålet, om han når at blive spilleberettiget til søndagens premierekamp i Skive. Foto: Simon Ydesen

Felix på plads i Næstved

Sport Sjællandske - 26. juli 2019 kl. 14:03 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved har i et stykke tid sonderet markedet for at finde en passende forstærkning til forsvaret. Den har man nu fået på plads ved at lave en tre år lang kontrakt med Joel Felix, der har vist sig godt frem i et prøvetræningsforløb, der kulminerede med en fin indsats i søndagens træningskamp mod B93.

Det tidligere FCK og Twente-talent skal altså ind og kæmpe med Christian Enemark, Jesper Christiansen og unge Magnus Jørgensen om spilletiden i det centrale forsvar.

Joel Felix har primært fået sin fodboldopdragelse i FC København, men i 2017 skiftede han til Twente, hvor han primært har gjort sig på klubbens andethold også kaldet Jong Twente.

Joel Felix er derudover noteret for fem U-landskampe for Danmark.

Næstveds sportslige administrator Peter Dinesen er begejstret over, at man har sikret sig Joel Felix, som han ser spændende perspektiver i.

- Han har et stort potentiale, og det er også derfor, vi har skrevet tre år med ham. Han er venstrebenet og fysisk stærk, hvilket er et super udgangspunkt for en midterforsvarer. Vi tror på, at han kan udvikles, så vi måske kan sælge ham videre, og lige nu og her giver han noget mere bredde i forhold til forsvarskæden, siger Peter Dinesen.

Det er dog langt fra sikkert, at Joel Felix og en anden nyerhvervelse Lucas Ohlander kan være med i Skive, men det er helt ude af klubbens hænder.

Hvis man fredag gik ind og nærlæste Næstveds spillerliste på DBUs hjemmeside, ville man se, at hverken Lucas Ohlander eller Joel Felix fremgik af listen over kampklare spillere.

- Det er lidt en kamp mod tiden. Vi skal have fat i Joels spillercertifikat fra Holland, og Lucas' skal vi have via svenske kanaler, og det tager bare længere tid, end hvis det er danske spillere. Jeg håber, at vi når at få dem i hus, så de kan være med mod Skive, men jeg er langt fra sikker, siger Peter Dinesen, der havde afsat hele fredagen til at opstøve de to spilleres licenser.

- Det er generelt en udfordring, når det er spillere, der på den ene eller anden måde skal have papirerne igennem et udenlandsk forbund, men nu har vi i hvert fald fået Aleksa Todorovic på plads, så han kan spille med i Skive, siger Peter Dinesen.