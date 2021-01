Se billedserie Næstved var torsdag på besøg i Farum hos FC Nordsjælland til en træningskamp. Mileta Rajovic havde en stor chance kort før pausen, men han brændte. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Farum-talenter var for stærke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farum-talenter var for stærke

Sport Sjællandske - 28. januar 2021 kl. 17:45 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Næstveds 2. divisionshold i fodbold fik dets sag for, da det torsdag eftermiddag var på besøg i Farum på Right to Dream Park.

Her ventede talentfulde FC Nordsjælland-spillere og de gav sydsjællænderne en teknisk og tempomæssig lektie, som endte med et nederlag tli »de grønne« på 1-4.

I kampen før havde de fleste af FC Nordsjællands superligaspillere slået Fremad Amager med de samme cifre. Tre spillere var gengangere i kampen mod Næstved, mens de resterende var en blanding af superligareserver, U19- og U17-spillere fra det nordsjællandske akademi.

Der var ikke spillet mere end 50 sekunder, da hjemmeholdets Oliver Antman udnyttede et tøvende indgreb fra Næstveds erfarne højreback Kasper Mertz, og så stod det allerede 1-0.

Kort efter gik FC Nordsjællands slovakiske målmand Vantruba i ryggen på Næstved-angriber Christoffer Thrane lige uden for straffesparksfeltet. Milenta Rajovic tog frisparket og sendte det fladt udenom muren, men Vantruba halvklarede. Riposten var gæsterne lige ved at glide i mål men uden held.

Der var ingen tvivl om, at værterne var bedst og var i fuld kontrol. Gæsterne forsøgte sig med omstillinger, og et par gange kunne det have givet bonus, hvis Abdoulie Njai og Rajovic havde været lidt skarpere.

I den anden ende fik værternes Ibrahim Sadiq øget til 2-0 godt midt i 1. halvleg, da han stod helt fri omkring straffesparkspletten. Kort efter fik Njai dog udnyttet en Nordsjællandsk forsvarsfejl og gjorde det fint til 2-1 inden pausen.

Farum-taltenterne fortsatte deres overlegenhed i 2. halvleg. Gæsterne havde svært ved at holde bolden i egne rækker og stod meget kompakt tilbage og ventede på chancerne til at stikke afsted i den anden ende.

Der blev skiftet heftigt ind i løbet af halvlegen og med cirka 20 minutter igen var Julius Madsen tæt på at heade et hovedstød ind på godt oplæg af Mathias Holm.

Det var dog værterne, der var klart skarpest og satte trumf på med to scoringer mod slutningen. Først på et godt træk af Oliver Villadsen ind i Næstveds felt, hvor ingen kunne stoppe ham og kort før tid var det Isaac Atanga, der tippede bolden over Viktor Anker.