Nykøbing-spilleren Mikkel Juhl Andersen, der har fået store dele af sin fodboldopdragelse i Næstved er træt af, at han er i karantæne til søndagens lokalbrag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Falstringe forventer fysisk fight

Sport Sjællandske - 20. juni 2020 kl. 12:43 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er altid mere end tre point på spil, når Næstved og Nykøbing FC mødes, men søndagens kamp handler dog først og fremmest om tre point, da de vil være et vigtigt skridt i kampen for overlevelse, lige meget hvilket hold der eventuelt kan trække sig sejrrigt ud af lokalopgøret i 1. division.

Netop kampens vigtighed er ikke til at tage fejl af, hvis man kaster et blik på stillingen. Nykøbing ligger lige over stregen med 27 point, mens Næstved ligger under stregen med 23.

- Jeg forventer, at det bliver en kamp, der kommer til at ligne den forrige kamp inden corona-pausen meget. Det vil sige en kamp med fysisk knald på og få chancer. Jeg forventer også, at det bliver en kamp, der afspejler at begge hold ligger i tabellen, som de gør. Det vil sige, at man kommer til at se, at det er to hold, der har ekstremt meget på spil, siger Nykøbings Mikkel Juhl Andersen.

- Vi ved nogenlunde, hvad Næstved vil komme med. De er blevet et godt preshold, og de er gode på bolden, hvis de får tid og plads til at spille. Vi vil også gerne have bolden, så det bliver spændende at se, hvem der får overtaget, siger forsvarsspilleren, der stadig bor i Præstø.

Han er i karantæne efter et gult kort i falstringernes seneste kamp mod Skive.

- Det er mega nedtur, fordi jeg har en fortid i Næstved og stadig har mange venner, der er Næstved-fans, så det ville have været sjovt at spille mod Næstved. Det vil det altid være for mig, siger Mikkel Juhl Andersen.

Også Nykøbings Mathias Thrane er i karantæne, og med en smal trup er det noget, der med garanti udfordrer holdets træner Claus Jensen inden kampen.

- Vi har ikke en trup med 25 spillere. Til gengæld ved vi, at der er kvalitet på alle de spillere, vi kan bringe i kamp. Men det er da rigtigt, at vores trup ikke er den største. Heldigvis har vi ikke haft nogle skader endnu, og sådan noget som en karantæne må man jo forvente nogle gange, siger Mikkel Juhl Andersen.

For Nykøbing har perioden efter genstarten ikke kastet de point af sig, som man havde håbet på.

- At vi kun har fået to point i de fire kampe efter, vi startede op igen har ikke været optimalt. Vi føler, at det har været stolpe ud for os, for vi har i store træk været det bedste hold i vores kampe. Derfor burde vi også have skrabet flere point sammen. Der har været otte skud mod vores mål, og fem af dem er gået ind, siger Mikkel Juhl Andersen.

Nykøbing er i gang med et program, der byder på kampe mod de øvrige bundhold.

- Vi har lige haft Skive. Nu har vi Næstved, Roskilde og Hvidovre, så det er selvsagt en meget vigtig periode for os. Meget kan blive afgjort for os i de kommende tre kampe, siger Mikkel Juhl Andersen.

Han er fortsat optimist i forhold til at sikre sig en plads i næste sæsons 1. division på trods af den sløje pointhøst på det seneste.

- Det er sammenholdet, der skal være med til at redde os. Vi har et stærkt sammenhold i truppen, og alle vil tage en for holdet eller ofre sig for at hjælpe sidemanden, og den mentalitet skal nok blive vigtig for os, siger Mikkel Juhl Andersen.

Kampen spilles klokken 13.00 søndag.