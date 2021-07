Slagelse-angriberen, Mikkel Milton, slog for alvor igennem på klubbens divisionshold i foråret med tre scoringer og tre assists. Men nu er angriberen fortid i klubben. Foto Noah Thilemann.

Falsk Mikkel Milton-alarm i Valby

07. juli 2021

Blandt de mange inkarnerede Frem-fans tikkede der tirsdag i sidste uge en glædelig nyhed ind på klubbens officielle hjemmeside.

Her fremgik det, at den 22-årige Slagelse-spids, Mikkel Milton, var ny mand i klubben.

Det er dog for nuværende falsk alarm, fortæller hovedpersonen til SN.dk

- Jeg læste det, og blev lidt chokeret, må jeg sige. Så jeg ringede dem op med det samme. Det tog de dog ret roligt - de sagde bare, at de glædede sig til samarbejdet, og at det ville blive godt. Jeg tager det egentlig bare som om, at de meget gerne vil lave en aftale, og derfor har været lidt for ivrige, fortæller en lettere forundret og fornøjet, Mikkel Milton.

Den noget prekære situation opstod dog ikke ud af det blå.

Den talentfulde angriber er nemlig i dialog med klubben, da han grundet hans nye bopæl i København har besluttet sig for at stoppe i Slagelse B&I forud for kommende sæson.

- De tog kontakt til mig, og vi har haft en rigtig god snak. Det virker til at være en fed klub, men nu må vi se. I første omgang er aftalen, at jeg skal træne med et par gange her i deres opstart, så der er ikke noget på plads endnu. Og jeg udelukker ikke, der kan komme andre klubber fra København på banen. Det bliver dog desværre for svært at fortsætte i Slagelse, forklarer angriberen.

Slagelse B&I mister dermed endnu et offensivt kort forud for den kommende sæson i 3. division.

Cheftræner, Zouher Abdullatif, har dog været forberedt på Miltons exit.

- Der er ingen dramatik. Mikkel informerede os allerede om det i foråret, så vi ønsker ham bare alt muligt held og lykke viderehen, lyder det fra Abdullatif.

Mikkel Milton Andersen nåede at sætte et solidt aftryk i forårssæsonen med tre mål og tre assist på trods af to missede kampe grundet en forstrækning.

Cheftræneren er stolt over, hvordan angriberen har udviklet sig på holdet.

- Med al respekt, så har han jo førhen været en fyraftensspiller på vores Sjællandsseriehold. Men har det sidste stykke tid virkelig taget skeen i den anden hånd og fået noget seriøsitet ind i det. Og den udvikling er noget, vi er stolte af her i klubben, siger Abdullatif og fortsætter:

- Han er en uortodoks type, der gør ham svær at dække op. Og så er han samtidig ikke bange for at slå sig. Så jeg tror stadig han rummer et større potentiale. Jeg er spændt på at følge ham i Frem, hvis det bliver der, han lander, slutter cheftræneren.

I sine ungdomsår var Milton forbi HB Køge, Herfølge og Næstved, imens den høje spidsangriber indtil nu kun har repræsenteret Slagelse-klubben i sin seniortid.

»Nyheden« om angrebstalentets aftale med BK Frem er i øvrigt - besynderligt nok - stadig at finde på klubbens hjemmeside.