Mark Kongstedt er en af de bærende Næstved-spillere, der er klar til at gå forrest i både fight på banen og i forsøget på at bygge et nyt fællesskab op. Foto: Thomas Olsen

Fællesskab kan vinde kampe

Sport Sjællandske - 14. august 2021 kl. 15:56 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Sæsonpremieren i Skive var skelsættende på flere måder for Næstved Boldklub.

1-0-sejren i lørdagens 2. divisionsstart på mål af 19-årige William Lenart markerede en ny »æra« for sydsjællænderne, hvor det primært handler om at finde tilbage til rødderne og bygge noget nyt bæredygtigt op.

TIl det formål har ikke mindst den tilbagevendte cheftræner Peter Bonde en afgørende rolle, men selvfølgelig også spillerne.

Mark Kongstedt fik ligesom Bonde, assistenttræner Ulrik Balling og forvarsspiller Christian Enemark comeback, og det, Kongstedt har oplevet efter sin returnering fra færøsk fodbold, har kun været positivt.

- Det er dejligt at være tilbage. Personligt har de sidste par år været en periode, hvor det har været lidt hårdt at komme til træning, dels min sidste tid i Næstved under de udenlandske ejere og dels på Færøerne, hvor der også var lidt juks i klubben. Men fra første dag, da jeg mødte ind her i sommer, kunne jeg mærke, at det er en fodboldklub med passionerede mennesker omkring. Det er fedt at være en del af igen, siger midtbanespilleren.

26-årige Kongstedt var i sin forrige tid i Næstved en del af et stærkt sammenhold, inden klubben blev overtaget af Fabian Ernst og Alexander Quaye.

- Det er ved at ligne de samme værdier nu som dengang. Man tror på spillerne og giver dem kærlighed og udvikling. Man bygger et fællesskab og tror på, at det er dét, der kan slå de andre, fremfor en masse individualister, siger Mark Kongstedt, der kom til Næstved første gang i sommeren 2018.

- Sidst var jeg med til at rykke klubben op i 1. division. Vi havde momentum og selvtillid. Der er vi måske ikke helt endnu, for vi er i en startfase og mange nye, der er bragt sammen. Det skal bygges op, selvtilliden og den gode relation til sidekammeraten, som var der i den periode, hvor vi virkelig kendte hinanden godt. Det er vi i gang med at bygge op nu, socialt og finde hinanden, siger den sympatiske midtbanedynamo.

Den gode start i Skive var et stort, første skridt på vejen mod den seivtillids-opbygning, Kongstedt taler om, der skal bygges op. Men sejren viste også, at der er masser af talent og potentiale i Næstved-truppen.

- Vi skal holde snuden i sporet og minde hinanden om, at vi skal lægge på hver dag. Selv om vi vandt i Skive, er vi slet ikke færdigudviklet endnu. Vi har stadig rigtig mange ting, vi kan lægge på, erkender Mark Kongstedt.

Klubben har også tiden til det. På torsdagens »kickoff-møde« med sponsorer fortalte direktør Peter Nielsen, at man har som målsætning at komme i top-4 i denne sæson, top-2 i næste og så 1. division i sæsonen 23/24. Direktøren manede dog også til tålmodighed, for det skal ske i takt med blandt andet en sund økonomi og udvikling af egne talenter.

- Der bliver nogle svære og supertætte kampe i denne sæson. Det er nogle gode hold, vi skal møde, og alle klubber har gode visioner. Så hvis vi skal bære det her hele vejen igennem, skal vi blive ved med at interessere os for hinanden og klubben. Og bygge de relationer, der skal til, så vi løber de ekstra meter på banen for hinanden, påpeger Mark Kongstedt.

Hvordan han og holdet lige vil tackle Kolding, der netop har fået tilgang af angriberen Thomas Mikkelsen, der er vendt tilbage fra islandsk fodbold, har han en ide om.

- Vi har talt om Kolding og hvilken tilgang, de har til spillet, så vi er forberedt. Men Peter (Bonde, red.) har nogle klare visioner om, hvordan vi skal spille. Så vi kigger mest af alt på os selv, og så har vi selvfølgelig et øje på, hvad Kolding er gode til, konstaterer den forventningsfulde Næstved-profil.