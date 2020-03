Træner Jeffrey Retslov (bagerst til højre) er manden, der har samlet et fælleshold mellem Slagelse og Sørbymagle og nu ført det til Final 4-stævnet i Hjallelse-hallen på Fyn i weekenden. Her er nogle af holdets spillere, der er samlet efter en kamp i grundspillet. Privatfoto

Fælleshold med bronzemål

Sport Sjællandske - 07. marts 2020 kl. 10:20 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nød lærer nøgen kvinde at spinde, er der et ordsprog, der hedder, og det har Sørbymagle Hockey Klubs dametræner og holdleder for det danske herrelandshold, Jeffrey Retslov, i den grad taget til sig.

For omkring et halvt års tid siden så det skidt ud med damehockey i både Slagelse og Sørbymagle, men selv om de to naboklubber altid har været ærkerivaler, ville Retslov gøre noget ved det.

- Jeg fik idéen i sommer om at lave et fælleshold, for begge klubber havde svært ved at stille hold. Og så er det en interessant måde at samle hockey-Danmark på, når vi i forvejen ikke er en særlig stor sportsgren herhjemme. Det kan lade sig gøre at forbedre forholdene klubber imellem. Det har vi nu bevist, siger Sørbymagle-træneren.

Slagelse Hockey Klubs kvinder har fejret mange og store triumfer gennem tiderne, mens Sørbymagle ikke har haft et kvindehold i ligaen de sidste omkring 20 år.

I Slagelse endte storhedstiden dog efter et dansk indemesterskab i 2018, da flere spillere stoppede. Nogle af de allerbedste, som eksempelvis Mathilde Christensen, spiller i dag for København, der også er guldfavorit ved weekendens mesterskaber i Hjallelse-hallen på Fyn.

- Slagelse havde ikke sørget for, at der var unge til at tage over for den »gyldne« generation. Nogle af de gamle damespillere var utilfredse, og formentlig fordi man havde lagt mere vægt på herreholdet. Nu prøver jeg at få det til at hænge sammen igen for begge klubber, siger Jeffrey Retslov.

Det er spillere som Sofie Blankschøn, der er holdets topscorer, og veteranen Lotte Moll samt landsholdskeeperne Isabell Madsen og Emma Hjortstrand, der er profilerne på Sørby/Slagelse-holdet, der endte som nummer fire i grundspillet foran Marselisborg.

- Og så er det vores 17-årige kaptajn Kristine Hjort, der også har været i Tyskland og spille. Vi skal møde København i semifinalen, og vi vil kæmpe med alt, hvad vi har. Vores mål er dog at spille en god bronzekamp, for de mulige modstandere (Gentofte og Odin, red.) har vi haft nogle gode kampe mod. Vi har tabt, men det har været tætte opgør, fortæller Jeffrey Retslov.

Han håber, at det nye vestsjællandske holdfællesskab vil få en effekt i begge klubber fremover.

- Jeg prøver nu at få det til at hænge sammen. Det er et halvt Sørby- og et halvt Slagelse-hold, og vi kæmper begge med nye medlemmer. Det ser noget mere lyst ud på ungdomssiden i Sørbymagle, hvor der er nogle piger, der spiller på mix-hold. Om fire-fem år har man spillere, man kan plukke til dameholdet. I Slagelse er der ingen deciderede pigespillere på ungdomssiden, lyder det fra kvindetræneren, der gennem flere år har set en kvindeliga bestå af kun tre til fem hold.

- Det vil såre mit hockey-hjerte at se en klub bukke under på en anden klubs bekostning. Tanken var at genopbygge dameafdelingen i Slagelse samtidig med, der kører noget i Sørby. Vi skal på et tidspunkt være selvstændige afdelinger igen, for vi vil jo alle gerne have modstand. Er der ikke noget hold i Slagelse, vil det svække hockey'en i Danmark. Vi kan ikke tåle at miste flere hold, for så bliver det uinteressant, mener Retslov, som har en sparringspartner omkring genopbygningsarbejdet i Lotte Moll.

- Hun er flittig og dygtig til at trække nye, unge piger til. Det skal nok lykkes at få noget op at stå igen, siger Jeffrey Retslov.