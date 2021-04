Jan Faber (i midten) har været med til at rykke Vordingborg op fra serie 2 til danmarksserien på bare tre år. Han og klubben skal fortsætte med at arbejde sammen de næste godt to år. Her er han omgivet af fra venstre Glenn Schreiber, Emil Brandt, Victor Plenge og Nicklas Rasmussen ved en vintertræning. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Faber forlænger med to år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faber forlænger med to år

Sport Sjællandske - 10. april 2021 kl. 06:44 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Sammen er de gået fra den ene oprykning til den anden de sidste godt tre år, men nu har Vordingborg IF og cheftræner Jan Faber formentlig mødt en foreløbig mur i fodboldens danmarksserie, der ikke sådan lige er til at kravle over.

Det har dog ikke forhindret de to parter i at forlænge samarbejdet, så Faber stadig er cheftræner frem til 31. december 2023.

- Der har været fart på fra serie 2 til nu. Det har nærmest været fra ingenting til, at det nu ser godt ud, og vi har sat mange skibe i søen. Vordingborg er et rart sted at være. Alle fra kiosken over dametræner til ds-spillerne har det godt sammen, og det er lige meget, om man kommer udefra eller er vokset op her, siger Jan Faber.

Han kom til, da klubben var en »søvnig kæmpe« og lå i serie 2 før forårssæsonen 2018. Det blev til oprykning i hans første sæson med en 5-0-sejr over Benløse i sidste runde.

Vordingborg rykkede op som nummer to efter Gørslev, og sæsonen efter var rollerne mellem de to klubber byttet om, så sydsjællænderne rykkede op fra serie 1 som nummer ét.

Det samme gjorde sig gældende året efter, da Faber og co. blev nummer ét i sjællandsserien efter kun 11 kampe i den corona-forkortede sæson.

Nu er »Gåsetårnets sønner« så placeret i danmarksserien, hvor de dog har haft det svært. Det er blevet til én sejr i 11 kampe og en placering som næstsidst. En nedrykning kan derfor være et meget realistisk scenarie.

- Men det ændrer ikke noget. Vi startede i serie 2 og havde ikke regnet med det her. For mig handler det om, at folk gider det, at der er klubliv. Men vi er nået langt og selvfølgelig vil vi gerne spille så højt som muligt. Jeg har heller ikke en fornemmelse af, at der er 10 spillere, der stopper, hvis vi rykker ned, for der er et fantastisk sammenhold, konstaterer Faber.

Cheftræneren trækker paralleller mellem hans gamle hjerteklub Herlufsholm og nu Vordingborg.

- Det hele går op her i en højere enhed. Der er nogle værdier, jeg godt kan se mig selv i og genkende fra Herlufsholm. Og så er jeg sindssyg glad for de drenge her. Det er uden tvivl det bedste hold, jeg har haft med at gøre, og jeg har jo også gamle relationer til mange af dem, siger Jan Faber, der til daglig bor og arbejder i Næstved.

- Der er mange ting, der spiller ind. Afstand og familielivet derhjemme. Jeg skal være i godt humør, når jeg kører hjem fra træning. Det er kun, når vi har tabt, at jeg er sur, og det er desværre lidt for tit, siger han med et skævt grin.

Netop nederlagene (seks styk) kan få Faber til at tale med store bogstaver - og her slipper ingen udenom.

- Og det kan jeg godt få nogle tæsk over fra forskellige sider. Men det er dét, man får med mig. Så længe der er perspektiv i det, og så længe de kan holde mig ud - for jeg stiller store krav - har jeg det bedst, siger Vordingborg-træneren.

Jan Fabers oprindelige kontrakt løb året ud. Han har også haft henvendelser fra andre klubber, men har altså valgt at blive.

- Jeg var egentlig interesseret i at stoppe til sommer, da det er bedst at stoppe efter en hel sæson. Også så begge parter kunne komme videre med de bedste betingelser. Det ville også være ideelt for alle de muligheder, jeg havde, som kunne få et ordentligt svar i tide. Men jeg tror på, det er holdbart her i Vordingborg på den lange bane. Vi har bygget en stærk trup op og der kommer unge nedefra. Men klubben skal selvfølgelig også kunne se en idé i det, siger cheftræneren.

Og det kan Vordingborg. Sportslig leder John »Bøf« Petersen glæder sig over forlængelsen.

- Vi er glade for samarbejdet. Faber gør et stort stykke arbejde. Sportsligt er det jo kun gået op, og den rejse, vi har været på og er på, slutter ikke her, siger Petersen, der heller ikke skræmmes af en potentiel nedrykning.

- Det ændrer ikke noget. Vi et sted nu, hvor det kræver lidt mere, og vi skal finde vores ståsted. Vi prøver at opgradere. På sigt kunne det være sjovt med 2. division, for vi kan jo godt drømme os 35 år tilbage og huske sidst, vi var der. Men det var også en anden tid, siger sportschefen.