Se billedserie FC Nordsjælland, med en lang række akamdemispillere på holdet, besejrede Slagelse 2-1. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: FCN-talenter besejrede Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN-talenter besejrede Slagelse

Sport Sjællandske - 23. februar 2020 kl. 17:41 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag var FC Nordsjællands U19-talenter en tur i Næstved, hvor man tabte 1-3. Søndag gik turen til Slagelse, hvor det med en ny besætning blev til en 2-1-sejr over et Slagelse-hold, der dog ikke kunne byde ind med samme fysik, som Næstved havde lagt for dagen.

FC Nordsjælland-reserverne havde gennem hele kampen bolden mest, men der manglede lidt effektivitet i de chancer, som man især i første halvleg spillede sig frem til. Gang på gang rullede angrebene ned mod Slagelse-målet, hvor FC Nordsjællands venstre side var særligt farlig. Det var også fra FC Nordsjællands venstre side, at man grundlagde det angreb, der førte til gæsternes 1-0-scoring. Den blev sat ind af Jesper Dickman efter 40 minutters spil.

I anden halvleg kom Slagelse lidt bedre med, da Ulrik Ballings tropper fik bragt lidt mere fysik ind i kampen. Det var dog i visse situationer på grænsen til at koge over. Blandt andet fordi kampens dommer ikke fik lagt en linje, der kunne holde de to holds spillere i skak.

Rent fodboldmæssigt var det fortsat FC Nordsjællands unge kuld, der var mest på bolden, men chanceproduktionen var ikke helt så stor, som den var i de første 45 minutter.

FC Nordsjælland bragte sig på 2-0 efter en times spil, men få minutter efter fik Mathias Bjaldby reduceret til 2-1 efter en god stikning fra Cagri Erdem.

De teknisk stærke FCN-ghanesere imponerede med kvikke kombinationer i et tempo, som Slagelse næppe kommer til at møde lignende i forårets kampe. Alligevel var kampen en lærerig erfaring for Slagelse-spillerne.

- Det her var noget andet, end det vi er vant til at møde og kommer til at møde. Det var en god træning for os i forhold til de defensive ting, og jeg kan konstatere, at vi i den grad blev udfordret, siger Ulrik Balling, der var klar over, at det var en vanskelig opgave, han havde budt sine spillere.

- Det er mega svært at spille mod sådan en modstander. Jeg har selv prøvet det tidligere mod FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det er noget helt andet, og vi lavede lidt om, hvilket gjorde det bedre for os i løbet af kampen, siger Ulrik Balling.

Til kampen havde Ulrik Balling fraveget sin normale 4-4-2 for i stedet at spille 4-5-1. Den formation blev dog ændret til 4-4-2 i løbet af kampen.

- Jeg ved ikke, om vi kommer til at bruge det. Nu prøvede vi det, og det var fint i denne kamp. Vi fik i hvert fald øvet den defensive del i dag, og jeg vil da ikke afvise, at vi kommer til at bruge det, siger Ulrik Balling.

Kampen kostede et par skader til Slagelses defensiv, der i forvejen er hårdt spændt for med Rasmus Grønne og Magnus Drews ude på ubestemt tid.

Først måtte Frederik Søllested hjælpes fra banen med noget, der lignede et vrid i den ene ankel, og senere i første halvleg fulgte Nicolai Rasmussen trop med en skade.

- Nu må vi se, hvordan det ser ud. Det er ærgerligt, at vi fik skader i den ende af banen, og det gav lidt uro i forhold til spillet i løbet af kampen, og vi har det generelt svært med defensiven, fordi vi ikke har så mange spillere til de pladser, siger Ulrik Balling.