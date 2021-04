Ksaeper Mertz og- Næstved tabte for anden gang i træk. Foto: Jørgen C. Jørgensen

FC Roskilde vandt sneboldskamp

Med et kvarters afbrydelse på grund af kraftigt snefald efter en lille times spil lykkedes det gæsterne fra FC Roskilde at score det afgørende mål i 2. divisionskampen 2. påskedag.

De to mandskaber scorede en enkelt gang hver, inden snestormen satte ind, og også en enkelt gang hver efter. Det lignede derfor en meget passende 2-2, men gæsterne fik afgjort det hele til sidst i et rodet opgør.

Roskildenserne kom foran efter godt en halv times spil, da Magnus Hansen tørt satte et fladt skud ind ved nærmeste stolpe, mens Næstved-keeper Nicklas Dannevang bare kunne stå og se til.

Føringen holdt til pausen, men godt fem minutter efter sideskift var Christoffer Thrane på pletten for hjemmeholdet, da han kom først på et indlæg fra den tidligere Roskilde-spiller Abdoulie Njai.

Herefter kom sneen snigende til en start, men satte over i et kæmpe snedække, så alt bare var hvidt. Dommeren fløjtede af og gav holdene 15 minutters pause. Minuttet efter de kom på banen, scorede Magnus Hansen for gæsterne igen.