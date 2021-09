- Man kan godt sige, at jeg savner at være i USA. Jeg har jo været der i fire år, siger europamesteren Christoffer Bring, der har som mål at spille på den både sportsligt og økonomisk attraktive PGA Tour. I første omgang gælder det dog kvalifikation til den næstbedste tour.Foto: EGA

Europamester vil forsøge sig i USA

Sport Sjællandske - 03. september 2021 kl. 09:16 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

På mandag spiller den ny-professionelle golfspiller Christoffer Bring pro-am i Søllerød, tirsdag venter en lignende turnering i Køge, og derefter deltager han i Ecco Tour-turneringen Trust Forsikring Championship samme sted fra onsdag til fredag.

Næste lørdag gælder det så en oprykningskamp til Elitedivisionen med holdkammeraterne fra Næstved Golfklub, men derefter bliver planerne noget mere usikre for den dobbelte europamester for amatører.

Fra 15.-17. september er der godt nok Great Northern Challenge i Kerteminde med en samlet præmiesum på 500.000 kroner, men her er det langt fra sikkert, at Christoffer Bring får lov at være med. Turneringen har nemlig kun plads til 72 deltagere, som findes ud fra ranglisten på den nordiske tour.

- Så det er svært, når jeg ikke har spillet ret mange turneringer. Det er en fed turnering på en god bane, og jeg håber, jeg kan spille mig ind med en god præstation i Køge, siger Christoffer Bring.

Som efteråret skrider frem, klinger sæsonen på Ecco Touren af, og Christoffer Bring skal finde på noget andet for at få gang i karrieren for alvor.

- Jeg håber at få nogle invitationer til Challenge Touren, og så tager jeg formentlig til USA for at spille Q-school til Korn Ferry Touren i slutningen af september, siger Christoffer Bring.

I Europa er kvalifikations- turneringerne til både Europa Touren og Challenge Touren aflyst i år, men i USA er der altså stadig mulighed for at spille sig til en kategori på enten PGA Touren eller Korn Ferry Touren, der er den næstbedste derovre.

- Det er ærgerligt, at det er aflyst i Europa. Så nu tager jeg over og prøver kræfter med det i USA. Det handler om at spille sine muligheder, og Q-school er en god mulighed for at spille sig til en status derovre, siger Christoffer Bring, der dog skal gennem tre stadier af kvalifikationsturneringer, for at komme gennem nåleøjet.

I sommer blev Christoffer Bring færdig med fire års college-ophold på University of Texas, og efter en succesfuld sommer med EM-guld både individuelt og for hold samt deltagelse i major-turneringen The Open, valgte han at blive professionel.

- Det er jo ligesom at starte en ny virksomhed, og der er en masse ting, man lige skal have styr på, siger Christoffer Bring, der håber at få både styr på både sponsorer, manager med mere det næste stykke tid.

Og så skulle der også gerne komme styr på spillet efter lidt skuffende resultater.

- Jeg har ikke spillet, som jeg gerne ville og har været lidt uskarp i nogle facetter af spillet. Men jeg skal bare lige op på dupperne igen,og jeg er meget fortrøstningsfuld, siger Christoffer Bring.

- Det næste år er lidt usikkert lige nu. Men forhåbentlig får jeg en plads på Korn Ferry Touren. Ellers er der andre muligheder. Og alle veje fører til PGA Touren, siger han med et grin.