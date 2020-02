Mette Poulsen er lige nu nummer 35 på verdensranglisten i damedouble sammen med Alexandra Bøje. På grund af udsatte turneringer og uheldig planlægning kan dog gå lang tid, før parret får skrabet nye point til sig. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Europæisk badminton ramt af virus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Europæisk badminton ramt af virus

Sport Sjællandske - 27. februar 2020 kl. 08:30 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge skulle Kina have været for China Masters i badminton, men turneringen er udsat på grund af udbruddet af coronavirus.

Og nu er også to europæiske turneringer ramt.

Både næste uges German Open i Mülheim og Polish Open i Krakow senere i marts er udsat på ubestemt tid, bekræfter Badminton World Federation i en pressemeddelelse.

Begge turneringer var tællende til OL-kvalifikationen, der slutter ved udgangen af april, og både Kim Astrup, Mads Pieler Kolding, Mark Caljouw og Selena Piek fra Team Skælskør var tilmeldt i Tyskland.

- Det er ved at blive alvorligt, da det påvirker vores OL-kvalifikation. Jeg tænker også på, hvordan det kommer til at gå med resten af kalenderen, og hvordan BWF vil sørge for at det er fair i forhold til kvalifikation, siger Selena Piek, der håber, at det hele ordner sig.

- Vi kan jo ikke gøre noget ved det, konstaterer hun.

Den tidligere Skælskør- og Næstved-spiller Mette Poulsen er ikke inde i billedet til en OL-billet, men alligevel er den 26-årige sydsjællænderen godt træt af aflysningen af German Open.

- Det er rigtig irriterende. Vi har med vilje valgt ikke at tilmelde os All England, men spille German Open i stedet for at få nogle flere kampe, siger Mette Poulsen.

Nu bliver turneringen ikke til noget, og spørgsmålet er, hvornår Mette Poulsen og makkeren Alexandra Bøje kommer i kamp igen.

- Vi har også meldt fra til Swiss Open, fordi vi skal til Asien bagefter og spille to turneringer, og det ville måske blive for meget. Men nu er det jo heller ikke sikkert, at turen til Asien bliver til noget, siger Mette Poulsen.

- Vi har både købt flybilletter og fået visum på plads, og så kommer vi måske slet ikke afsted. Uvisheden er irriterende.

Som ekstra salt i såret, ville Mette Poulsen og Alexandra Bøje været kommet ind i All England, hvis de havde tilmeldt sig, men nu risikerer de i stedet halvanden måned uden turneringer.

- Den fine plan, vi lagde i slutningen af december, smuldrer bare nu. Det er mega irriterende, siger Mette Poulsen, der krydser fingre for, at der kommer styr på situationen, og turneringerne India Open og Malaysia Open bliver til noget.

- Men jeg nægter at sætte mit helbred på spil for at være med i en turnering, siger hun.