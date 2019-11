Kristoffer Munksgaard og Næstved fik et point mod topholdet FC Fredericia. Foto: Simon Ydesen

Et point til Næstved mod tophold

Sport Sjællandske - 03. november 2019 kl. 15:40 Af Simon Ydesen

Næstved jagtede oprejsning i hjemmekampen mod FC Fredericia. Oven på 0-4-blamagen mod FC Roskilde i forrige runde skulle Næstved ud at vise helt andre takter. Om noget kunne Næstved-spillerne spille for deres holdkammerat Luis Fernando, der var fraværende på grund af tragiske familieomstændigheder.

Der var blevet messet fight fra trænerteamets side, og netop fight var nøgleordet, da Ahmed Hassan via energisk fight fik trampet sig vej igennem FC Fredericias forsvar for at ende med at score til 1-0 for hjemmeholdet.

Dermed var tonen slået an til det, som de fleste på daværende tidspunkt anså som en festlig forestilling. De optimistiske tanker blev blot større, da FC Fredericias Mathias Gertsen efter en lille halv times spil blev præsenteret for sit andet gule kort i kampen. Dermed var der tidligt bad til Gertsen og overtal til Næstved i over en time.

Ret paradoksalt var det FC Fredericia, der var tættest på at score inden pausen. Faktisk havde gæsterne bolden i mål på det, der lignede et drop af Næstved-keeper Jeppe Rømer. Han blev dog reddet af dommer Simon Rosenlund, der gav Næstved-keeperen et frispark, som Fredericia-spillerne havde svært ved at få øje på.

I anden halvleg fik FC Fredericia hurtigt udlignet efter en opspilsfejl fra Lucas Ohlander. Anders Holvad opsnappede bolden og sendte den ind foran mål til Kristian Kirkegaard, der udlignede.

Efterfølgende var Næstved i sekvenser i stand til at trykke gæsterne ned i eget felt, men helt farligt blev det kun sjældent. Et fællestræk for størstedelen af de farlige situationer var, at Mark Kongstedt var involveret. Den evigt løbende Næstved-spillere havde tre gode muligheder for at score et sejrsmål, men det blev ved de gode intentioner for Kongstedt og Næstved, der sikkert vil være skuffet over, at det »kun« blev til et point mod FC Fredericia med tanke på det time lange overtal.