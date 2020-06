Mathias Kisum og Næstved fik 0-0 mod VEndsyssel. Her er han i aktion mod HB Køge. Foto: Anders Ole Olsen

Et point er bedre end ingen

For første gang i denne forårssæson var der tilskuere til en fodboldkamp på stadion i Næstved. Omkring 400 sponsorer og sæsonkortholdere så hjemmeholdet spille en tæt og intens 1. divisionskamp med Vendsyssel i en dog ret så chancefattig affære.

Nordjyderne ankom til det sydsjællandske lettere forsinket, så kampen måtte udskydes et kvarter, men det afholdt ikke værterne fra at være uklar til kamp.

Næstved havde overvægt i spil, men havde til gengæld svært ved at komme frem til alvorlige muligheder. De farligste opstod, når eksempelvis Mathias Kisum slog hjørnespark eller andre dødbolde ind i feltet.

Alexander Schmitt og Andreas Heimer sloges fremragende på midtbanen, hvor nordjyderne ikke fik meget plads. Og det samme i front hvor Kisum og Dennis Blaser tog mange dueller. Næstveds helt store akilleshæl er dog stadig en farlig angriber. De to unge og lyshårede frontløbere fylder ikke eget i gæsternes straffesparksfelt.

Efter pausen vekslede opgøret atter en hel del frem og tilbage. Hjemmeholdet sad stadig mest på bolden og enkelte gange var der anløb til chancer på hurtigt og direkte spil. Det gjaldt for så vidt i begge ender, men ingen af holdene formåede at overliste de respektive keepere.

Og her fik hjemmeholdets målmand nok det største bifald. Jacob Pryts fik nemlig comeback efter mere end et års skadespause, da han var valgt frem for Mikkel Bruhn.