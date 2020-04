Se billedserie Et udvalg af Haslev TTs dygtige trampolinspringere i haven hos familien Andersen. Foto: Bo Tureby

Et par spring ud i friheden

Sport Sjællandske - 26. april 2020 kl. 21:57 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de olympiske lege i Tokyo til sommer nu er udskudt til næste sommer, gør det måske ikke så meget.

Men derfor ville Næstved-drengen Benjamin Kjær fra Haslev TT sammen med synkronmakker Teis Petersen alligevel gerne have været til world cup netop nu i den italienske by Brescia, hvor det internationale stævne også havde gjaldt som den sidste kvalifikationsmulighed til OL.

Men selvfølgelig er trampolinsporten også lukket ned på grund af corona-pandemien og det gælder ikke kun i Italien.

Heller ikke i Danmark har Benjamin Kjær og kammeraterne mulighed for at hoppe op og ned på trampolindugen. I hvert fald ikke indendørs under vante rammer i Haslev Hallen.

Til gengæld har Haslev-klubben under kyndig ledelse af trænerparret Anette Dalsten og Bo Tureby fundet alternative metoder med god hjælp fra familien Almtoft Andersen, der lægger have og godkendt trampolin til, og selv har sønnen Julius med på haslevitternes konkurrencehold.

- Det var godt nok mærkeligt at få lov at springe igen efter at have ligget stille i seks uger. Det var første gang, vi var på trampolinen igen, men det var også hyggeligt og dejligt at se holdkammeraterne - selvfølglig med afstand. Meget af sporten er jo også socialt, siger Benjamin Kjær.

Den firedobbelte, danske mester får heller ikke lov til at forsvare sit danske mesterskab, da det også er aflyst sidst i maj. Al træning og fokus er dermed rettet mod september/oktober, hvor han håber, de første stævner igen melder sig.

- Jeg har tabt fem kilos muskelmasse, selv om jeg har holdt hjemmetræningen ved lige. Men det er lige så meget mentalt, man ryger baglæns. Man skal derfor tænke sig godt om, når man hopper igen, siger Benjamin Kjær, der igen i løbet af ugen får mulighed for at hoppe udendørs.

- Vi har fået stillet to trampoliner op udenfor Haslev Hallen, og det glæder jeg mig til. Bare det ikke regner og blæser for meget, lyder det fra Kjær.

Den 21-årige sydsjællænder vil meget gerne have spring-rytmen ind i kroppen igen.

- Jeg bor på Amager nu og træner lidt statisk træning og bruger et tøjstativ i gården. Jeg bor tæt på DR Byen, hvor der også kan spilles lidt fodbold. Ellers tager jeg selvfølgelig nogle løbeture og var forleden blandt andet forbi Islands Brygge, hvor en masse mennesker var forsamlet. Det var jeg lidt forbavset over, så jeg vendte om. Det var helt sindssygt. Ligesom at være på Roskilde Festivallen, siger Benjamin Kjær.

Trods corona-krisetiden har Haslev-springeren fået en ny sponsoraftale med en revisor, der blandt andet holder styr på hans økonomi.

- Det er dejligt at få en ny sponsor, selv om der er »lock-down«. Men ellers er jeg næsten helt selvdrevet. Jeg er sendt hjem med løn fra min arbejdsplads i El-Giganten i Fields, og mangler ikke det store. Jeg studerer også online på Københavns Universitet, men der er jo bare ikke så meget at lave lige nu, siger Benjamin Kjær, der dog holder modet oppe.

Ikke mindst takket være lidt trampolin-træning i det fri, selv om det bliver udført uden de store sværhedsgrader.