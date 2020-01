Se billedserie Aleksandar Sokolovic viste lovende takter i sin debut for Team FOG Næstved. Her fører han bolden frem. Foto: Anders Ole Olsen

Et nederlag kan også føles som en sejr

Sport Sjællandske - 16. januar 2020

Det var småt med forventninger til et skadesplaget Team FOG Næstved-hold, men man bød alligevel Horsens flot op til kamp og endte med et nederlag på 85-73.

Nogle gange kan man tabe og alligevel føle sig som en halv vinder. Noget i den retning må Team FOG Næstved-lejren have følt trods et klart nederlag mod Horsens.

Alle odds var imod Tea FOG Næstved, da man hjemme bød Horsens indenfor til den første af to kampe på fire dage mellem de to hold. Torsdagens ligakamp tjente mest af alt som en slags forret til søndagens pokalsemifinale, der er vægtet højere af Team FOG Næstved.

Med både topscorer Carlos Mateo og spilstyrer Jahmal Jones ude med skader så det svært ud for Team FOG i forhold til at matche et velkørende Horsens-mandskab. Den forudsigelse så ud til at holde stik, da Horsens i kampens indledning var ved at rive Team FOG i stumper og stykker, som var der tale om et franskbrød, der skulle laves om til andefoder.

Horsens havde meget let ved at spille bolden ind under kurven, hvor de store folk fra Østjylland gentagne gange smadrede bolden igennem kurven med det ene effektfulde dunk efter det andet.

Midt i andet quarter var Horsens i front med 38-21, og det så mere end svært ud for Team FOG Næstved-holdet, der tilmed måtte kæmpe med manglende dommertække.

Fejlene regnede ned i hovederne på Team FOG Næstved-spillerne i samme tempo, som dunkene fra Horsens-spillerne gjorde.

Blødningen blev imidlertid stoppet, og ved kurvebyttet var man blot bagud med 57-45, hvilket var nådigt sluppet med tanke på de opløsningstendenser, som havde været ved at indfinde sig hos Team FOG Næstved i løbet af de første 20 minutter. Som en slags bonus kom unge lokale Jeppe Madsen ind og viste, at han sagtens kan spille med og levere afgørende aktioner selv mod et topmandskab som Horsens. Fem point og en imponerende assist var med til at tænde op under et medlevende hjemmepublikum.

Efter pausen var det et forvandlet Team FOG Næstved-mandskab, der kom på banen. Der var en helt anden aggressivitet i forsvarsspillet, og det var måske afgørende for, at Horsens ikke kunne opretholde den enorme skarphed, der havde præget østjydernes forsøg bag trepointslinjen i første halvleg. Her havde Horsens ramt otte af 12 trepointsforsøg - en helt vanvittig træfsikkerhed.

I stedet var det nu hjemmeholdet, der langsomt men sikkert kravlede tilbage i kampen. Det kulminerede, da Jeppe Madsen udlignede til 68-68. I kølvandet på den scoring var decibelniveauet et godt stykke over det forsvarlige, men bedre blev det ikke. Trods et par gode chancer formåede Team FOG Næstved aldrig at spille sig i front. I stedet fik Horsens sat lidt skik på spillet, mens det heller ikke hjalp, at en ellers storspillende debutant Aleksandar Sokolovic fejlede ud af kampen med sin femte fejl. Inden da havde han ikke vist den store skarphed i forhold til at score point, men han havde til gengæld bidraget med imponerende 10 pointgivende afleveringer. Måske vigtigst af alt var forsvarsindsatsen fyldt med mandsmod fra den nye serbiske guard, der lige skal vænne sig til, at den danske dommerlinje ikke helt er ligeså tilgivende som den han kommer fra på Balkan, hvor man får lov til at gå markant mere til den.

- Jeg er meget tilfreds med min debut. Jeg er positivt overrasket over atmosfæren og stemningen i hallen. Det var fedt. Jeg håber på, at det kan blive endnu bedre, når jeg lige kommer bedre ind i spillet, siger Aleksandar Sokolovic, der havde imponeret sin nye træner Arnel Dedic.

- Det var et mindre mirakel, hvad han gik ud og leverede efter så kort tid i klubben. Det var meget imponerende, og generelt er jeg meget tilfreds med hele holdets indsats. Der blev vist noget karakter i måden, vi dækkede op på, og det har jeg efterlyst hele sæsonen, siger Arnel Dedic.

At nederlaget ikke blev en nedsabling er vigtigt frem mod søndagens pokalkamp.

- Det betyder meget, at vi nu ved, at vi selv uden to profiler kan være med mod Horsens, så må vi se, om vi kan skrue lidt på noget, så vi kan vinde, siger Dedic, der var meget fortøstningsfuld trods nederlaget.

- Nogle gange kan et nederlag føles som en halv sejr, og det var tilfældet i dag, siger Arnel Dedic.