Et lille lys i en svær tid

Sport Sjællandske - 04. maj 2020 kl. 22:07 Af John Ringstrøm

Selv om foråret er over os med masser af solskin, er der stadig mørke skyer over det meste af sports-Danmark.

Og især over fodbolden fra 2. division og nedefter, da der endnu ikke er nogen bulletiner om en snarlig start for de rækker, mens der er en køreklar plan for superligaen og 1. division, når (hvis) myndighederne giver grønt lys.

Krisen mærker de også i Slagelse B&I, hvor den ufrivillige pause indtil videre har kostet 2. divisionsklubben omkring 500.000 kroner.

Derfor har formand Michael Birkedal og næstformand Mick Keller søsat støttekampagnen »Byen Bag Holdet« med det formål at indsamle netop den halve million kroner. Siden torsdag har klubben i skrivende stund fra projektet, webshop og billetsalg modtaget små 87.000 kroner, hvilket begejstrer formanden.

- Det er vigtigt at mærke opbakningen. Der er en utrolig velvilje. Det er hundredevis af mennesker, der støtter os og dem håber vi selvfølgelig, at vi også ser på stadion i fremtiden, og måske er der nye kunder iblandt, siger Michael Birkedal.

Kampagnen er målrettet både »små og store«, så der er lidt for enhver pengepung.

- Man kan købe helt nede fra 100 kroner, men vi har også set privatpersoner, der støtter med 5.000 kroner, men man får også noget for pengene. Enten en trøje, billetter, gavekort og så videre. Men vi har også været nødt til at gøre noget for at overleve. To tredjedele af vores indtægter kommer fra sponsorer, men vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud efter det her. Når erhvervslivet bløder, gør vi også, kommer det fra Michael Birkedal.

Slagelse B&I er en kontraktklub og har også søgt statens hjælpepakke vedrørende lønkompensation.

- Men det er ikke meget. Vi har jo kun fire halve og én fuldtidsansat. Det hele er enormt usikkert, siger Slagelse-formanden, der er ligeså bekymret omkring udsigten til at få 2. division spillet færdig.

Vestsjællænderne mangler fem kampe i grundspillet, og herefter skulle de efter alt at dømme ud i et nedrykningsspil med 11. runder. Næstformanden i Divisionsforeningen, Torben Oldenborg, var dog mandag ude og sige, at 2. division vil blive spillet færdig på en eller anden måde, men at han ikke tror på, at alle runder kan gennemføres.

- Det ser sort ud. Hvis vi kommer i gang 29. maj, når vi måske kun fem kampe. Vi kan håbe, at der så ikke bliver nogen nedrykning, men at der kun kommer hold op fra danmarksserien. Hvis man får to hold op og udvider 2. division, vil det være det mest rigtige, mener Michael Birkedal.

Slagelseanerne får uden en hel sæson og alle slutspilskampe meget svært ved at undgå nedrykning, såfremt man bevarer de almindelige op- og nedrykningsregler.

- Det vil være en katastrofe at blive tvangsnedrykket efter en halv sæson. Vi må jo heller ikke skrive kontrakter i danmarksserien, så spillerne (blandt andre Christoffer Thrane og Martin Jensen, red.) står frit for at finde andre steder. Men vi spræller så godt vi kan, konstaterer Michael Birkedal.

Spillerne på klubbens førstehold bliver endnu ikke indkaldt til træning, som de eksempelvis er blevet i Hillerød. Til gengæld løber Slagelse-spillerne hver for sig og er formentlig i nogenlunde form, når de skal til at træne fodbold igen.