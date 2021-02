- Jeg træner så meget, jeg kan. Det er blandt andet skyggeboksning herhjemme og nogle løbeture, siger Ahmad El Ahmad, der regner med snart at være klar til at jagte nye bælter igen efter sin skade. Privatfoto

Et langt år uden kampe er forhåbentlig snart slut

Det er ikke unormalt, at boksere holder lange pauser mellem kampene, men de er sjældent SÅ lange som for Ahmad El Ahmad.

En del af den lange pause skyldes forskellige coronarestriktioner, men i den periode, hvor det alligevel var muligt at bokse, måtte Ahmad El Ahmad nøjes med at følge med på afstand.

- Jeg slog på en sandsæk uden handsker på, og pludselig brækkede jeg noget i hånden. Jeg fik at vide, at det nok var på grund af overbelastning, fordi jeg ikke havde holdt pause fra træningen i en lang periode. Så havde hånden ikke nogen kræfter og kunne ikke modstå slagene, siger vestsjællænderen.

Uheldet tvang Ahmad El Ahmad til at holde pause, men nu træner han igen - så meget det nu er muligt, når der er lukket ned for indendørs idræt.

- Jeg har trænet, siden jeg fik gipsen af. Jeg har jo godt kunnet slå med venstre, men nu er jeg også begyndt at prikke stille og roligt med højre, siger Ahmad El Ahmad, der er utålmodig efter at få gang i karrieren igen.

- Jeg træner stille og roligt, for det er jo meget begrænset, hvad man kan. Jeg forestiller mig, at der kommer nogle stævner i april/maj, når restriktionerne er ophævet, og så skulle jeg gerne være tiptop og have armen på plads. Og så skal de andre i min vægtklasse være klar til at få noget modstand, siger han med et grin.