Victor Høj Kolding har vist sit potentiale i Holbæk (som på billedet) og senest Jernløse. Begge klubber har ikke længere noget divisionshold, så derfor er Kolding og flere af hans holdkammerater i Jernløse taget til Dianalund/Tersløse. Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

Et halvt års pause er slut

Sport Sjællandske - 17. september 2020 kl. 06:36 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Længere pause er der vist ingen håndboldspillere eller -trænere, der har haft i mange, mange år.

I hvert fald ikke Per Berg, der glæder sig som et lille barn til lørdag, hvor han skal debutere som cheftræner for Dianalund/Tersløses 3. divisionsmænd.

Det sker ved sæsonpremieren hjemme i Holberg-hallen, hvor Team Sydhavsøernes andethold kommer på besøg til den første turneringskamp siden marts, hvor coronapandemien lukkede al sport ned.

- Det bliver dejligt at komme til at spille om point igen. Men det bliver selvfølgelig ikke den hjemmebanedebut, jeg havde håbet på, for jeg tror, vi kun må lukke et sted mellem 80 og 90 mennesker ind i hallen, når der skal være afstand mellem sæderne, siger Per Berg, der ellers havde glædet sig til en sydende Holberg-hal, som det har været for vane de sidste mange sæsoner.

De få tilskuere, der bliver plads til i sæsonens første kamp, kan til gengæld se frem til et toptunet Dianalund/Tersløse-mandskab.

- Det står ret godt til. Det er meget positivt, for vi har vel været 20-23 til træning hver gang, siger træner Berg, som uden at »fiske« har lukreret på, at Jernløse så sent som midt i august trak herreholdet i 3. division - formentlig på grund af en stram økonomi.

- Det er en sørgelig historie generelt for håndbolden på Sjælland. Først Korsør/Tårnborg og så Jernløse, siger Per Berg, der i den ligning også kan trække herreholdet i Holbæk med, selv om det er lidt længere siden, at det hold ikke kunne eksistere længere på grund af manglende spillere.

Uagtet har Dianalund/Tersløse fået tilgang af fem gode spillere fra det nu hedengangne Jernløse, mens andre er taget til Lammefjorden.

- Tre af de nye spillere er i spil til førsteholdet, mens de to øvrige ligger på kanten, men de kan i hvert fald være med til at forstærke vores hold i kvalifikationsrækken. På førsteholdet kan vi godt glæde os til at se en spiller som Victor Høj Kolding. En ung, spændende bagspiller med et rigtig godt skud. Han bliver bedre og bedre, som sæsonen skrider frem, mener Berg.

De blåblusede fra Dianalund råder også stadig over blandt andre Amer Skaljic, der bliver en profil i 3. division og så selvfølgelig veteranen og klubrekordholder Thomas Larsen samt Thomas Lüstermann på mål.

- Ellers vil jeg sige, at det er holdet, der skal vinde kampene og gøre det sammen. Vi vil gerne være med fremme, hvor det er sjovt, men jeg kan ikke udtale mig om placering. Om det bliver nummer ét eller fire, må tiden vise. Jeg kender ikke så meget til 3. division, men vi bliver gode. Og vi bliver også bedre i løbet af sæsonen, vurderer Per Berg, der får Karsten Valbjørn som assistenttræner, mens Jacob Larsen igen er træner for andetholdet.

De to andre lokale 3. divisionshold for mænd, Dalby og Slagelse, starter først i næste uge 39.