VK Vestsjællands Franco Drago kan potentielt blive en af sæsonens profiler i Volleyligaen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Erfaren brasilianer fuldender stærk VK Vestsjælland-trup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erfaren brasilianer fuldender stærk VK Vestsjælland-trup

Sport Sjællandske - 08. september 2021 kl. 22:20 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Den 25-årige brasiliansk-argentinske Franco Drago er nyeste og sidste tilgang i VK Vestsjælland-spillertruppen forud for kommende sæson, hvor der er grobund for store vestsjællandske resultater.

For lidt over en uge siden kunne en noget skuffet VK Vestsjælland-formand, Kim Buchwald, fortælle, hvordan Korsør-klubbens tilgang af argentinerne Julian Lopez og Gonzalo Lapera røg i vasken.

Arbejdet for hurtigt at finde to kompetente »erstatninger« har derfor kørt på højtryk - en mission der allerede nu er lykkedes.

Først kunne klubben i sidste uge offentliggøre tilgangen af den 1,98 meter høje amerikanske kantspiller, Jackson Gilbert, som den første professionelle spiller på holdkortet i denne sæson.

Og allerede denne uge har den ambitiøse volleyklub så landet endnu en aftale - denne gang med den 25-årige italiensk-brasilianske Franco Drago, som har fået sin volleyopdragelse i Brasilien.

For tre år siden fik Drago sin første professionelle kontrakt udenfor Brasillien, hvor han først spillede i Tyskland, derefter Østrig og senest Grækenland, hvor han netop har færdiggjort sæsonen.

Som ofte er det »kun« spillere, der ligesom Jackson Gilbert, kommer ud fra college i USA og Canada, som er mulige at få fat på for de danske klubber.

Der er derfor store forvetninger til den høje centerspiller i VK Vestsjælland, der oplyser, at det er første gang, at klubben lykkedes med at hente en spiller med så meget erfaring som professionel.

VK Vestsjælland oplyser samtidig, at Franco rent statistisk rangerede som den syvende bedste centerspiller i sin seneste sæson i Grækenland, hvor det særligt er blokadespillet, han har udmærket sig med.

- Med tilknytningen af Franco er der ingen tvivl om, at det er det stærkeste VK Vestsjælland-hold, vi har set nogensinde. Så det bliver meget spændende at følge holdet i denne sæson, hvor målet er at forbedre sidste sæsons bronzemedalje i pokalturneringen og femtepladsen i Volleyligaen. Franco lander i Danmark på fredag, sammen med Jackson Gilbert, fortæller klubben i pressemeddelelsen.

Holdets cheftræner, Rolf Meegdes, har også svært ved at skjule sin begejstring.

- Det vi har vægtet højt er at få en stabil god blokspiller ind på holdet, hvilket vi mener, vi har fået med Franco. Det er en lidt anden profil, end vi tidligere har kigget efter, men helt sikkert en type vi mangler. Franco er også anderledes end de andre professionelle, vi har haft tidligere, da han har erfaring fra at være fuldtidsprofessionel i flere lande samt fået sin opdragelse i en af de bedste brasilianske klubber. Efter det vi har set på video og de snakke, vi har haft, tror jeg bestemt på, han bliver en succes her i VKV - både som spiller, men også som ungdomstræner og klubmedlem, lyder det fra Rolf Meegdes.

Cheftræneren har fremtil 1. oktober til at finpudse holdet, hvor sæsonen skydes i gang med en kamp på hjemmebane.