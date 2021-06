Christian Enemark i aktion for Næstved, sidst han var i klubben. Her mod FC Roskilde og Abdoulie Njai, som han nu bliver holdkammerat med. Foto: Kim Rasmussen

Enemark vender retur til Næstved

- Det er derfor glædeligt, at vi har kunnet skrive en lang kontrakt med »Ene«, som vi kender som en rigtig dygtig spiller, og som kommer til at hjælpe os både på og uden for banen, skriver Næstved på klubbens facebook-profil.

Christian Enemark nåede at spille 31 kampe for sydsjællænderne i 1. division, da de sidst hentede ham hos Brøndby. Hos AB i 2. division er det blevet til 29 kampe og tre mål.

- Jeg ser virkelig meget frem til at vende tilbage til Næstved. Efter nogle rigtig gode samtaler med både Peter Bonde og Peter Dinesen har jeg haft en supergod mavefornemmelse omkring det hele. Klubben er på vej i den helt rigtige retning igen, og det glæder mig utrolig meget. Det bliver virkelig spændende at blive en del af, og jeg kan næsten ikke vente med at starte op med holdet efter sommerferien. Jeg er i hvert fald klar til at give alt, hvad jeg har for klubben og for fansene, siger Enemark til facebooksiden.