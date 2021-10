Christian Enemark er blevet bundsolid i Næstveds forsvar, hvor der kun er lukket otte mål ind i 10 kampe. Brabrand har nu også gjort det godt defensivt - og især på hjemmebane, hvor aarhusianerne kun har lukket tre mål ind i fem kampe. Til gengæld har de også kun scoret tre på hjemmebane. Her er Enemark fanget i en tidligere kamp mod FC Roskilde, som på det tidspunkt havde Abdoulie Njai (th) på holdet.

Enemark håber på græs

Sport Sjællandske - 08. oktober 2021 kl. 20:09 Af John Ringstrøm

Ude godt, hjemme bedst.

Det har været Næstved Boldklubs motto denne sæson, hvor "ude godt" endda kan gradbøjes lidt til at være "ude acceptabelt".

Mens alle fem hjemmekampe er vundet, er det "kun" blevet til to sejre, to uafgjorte og et nederlag på fremmed bane. Og sidst sydsjællænderne var i Aarhus, blev det 1-1 på Riisvangen mod Aarhus Fremad.

Lørdag gælder det den vestlige Aarhus-forstad Brabrand, som er gået under radaren i 2. division. Holdet er placeret på femtepladsen med 17 point for 10 kampe, hvilket blot er seks point færre end "de grønne".

- Ja, de har et solidt hold, så vi skal ikke tage for let på den. De går meget op i fællesskabet og kæmper for hinanden. De "bløder" for trøjen, og det er svært at få point med derfra. Jeg tror, det bliver en fed kamp, siger Næstveds ene forsvarskrumtap, Christian Enemark.

Han og holdkammeraterne havde en sidste gangs kampforberedende træning fredag eftermiddag, hvor de endnu ikke vidste, om de skulle til Brabrand for at spille på kunst eller græs.

- Jeg foretrækker klart græs. Men kommer vi over til en græsbane, der er sumpet og hullet, vil jeg hellere spille på kunst. Vi skal i hvert fald være opmærksom på baneforholdene, for det har lidt at gøre med, hvordan vi griber det an, siger Enemark.

Den 22-årige forsvarsspiller har ramt et højt niveau, efter han er kommet tilbage til Næstved fra AB. Og sammen med primært Jesper Christiansen og målmand Nicklas Dannevang har Enemark om nogen været manden, der har holdt modstanderne væk fra fadet.

- Jeg har fundet mig utrolig godt tilrette, og det betyder selvfølgelig også noget, at jeg har spillet sammen med "Joc" (Jesper Christiansen, red.) sidste gang, jeg var her. Mekanismerne fra før sad der hurtigt, konstaterer Christian Enemark, der også har nydt stor tillid af trænerteamet.

- Jeg er ret afklaret med min rolle, og trænerteamet har også været afklaret omkring det. Man kan godt mærke, at Peter Bonde selv er tidligere forsvarsspiller, for han er rigtig god til at vejlede os på vores positioner. Men jeg er også den type, der føler sig tryg under klare rammer. Der er mange automatismer, der har siddet der fra dag 1, og vi har alle et godt samarbejde i defensiven, forklarer Enemark, der også sætter stor pris på at have en så rutineret "rotte" som Lasse Nielsen i truppen.

- Lasse er en klassefyr og er en god støtte. Han bidrager meget, selv om han ikke spiller fast. Der er gode interne relationer og vi kan stole på hinanden, siger Christian Enemark.

Den unge forsvarer har stort set ikke spillet en dårlig kamp endnu, men der er selvfølgelig stadig ting, som både han holdet kan blive bedre til.

- Vi er gode til at komme stærkt ud til kampene, men det er som om, der har været en tendens til, at vi bakker lidt i 2. halvleg. Vi trækker os lidt tilbage, istedet for at forsøge at afgøre kampene lidt tidligere. Vi får ikke lukket dem, og heller ikke senest mod FA 2000, hvor det ikke behøvede at blive så spændende til sidst. Vi skal bare køre videre i samme gear som i de første 45 minutter, konstaterer Næstved-forsvareren, der håber og forventer, at den tendens brydes i Brabrand.

- Vi skal blive bedre til at sætte en "kniv" i dem. Vi har også lavet lidt for mange tekniske fejl, men heldigvis har vi været skarpe i begge felter. Det skal vi også være i Brabrand, siger Christian Enemark.