Se billedserie Christoffer Bergmann, der kommer fra Slagelse, har fået en fast plads i Næstveds seniortrup, selvom han fortsat har et halvt år tilbage som U19-spiller. Foto: Anders Ole Olsen

Endnu et talent rykkes op før tid i Næstved

Sport Sjællandske - 05. februar 2020 kl. 16:54 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har fået godt med spilletid i de første træningskampe, og mod FC Helsingør fik Christoffer Bergmann oven i købet scoret sit første mål for Næstveds 1. divisionshold.

At Christoffer Bergmann straks går ind og markerer sig som målscorer fra sin position på den centrale midtbane er der ikke noget overraskende i. Han har nemlig lige siden sin første periode som Slagelse-spiller været kendt som en målfarlig midtbanespiller.

- Jeg er glad for mit første seniormål. Det er gået meget godt i de foregående kampe med selve spillet, men i mod Helsingør kom jeg aldrig rigtigt ind i kampen. Det pynter naturligvis, at jeg lavede et mål, men selve præstationen er jeg ikke helt tilfreds med, siger Christoffer Bergmann.

Den målfarlige midtbanespiller har i to omgange spillet i SBI - afbrudt af en periode som en del af FC Midtjyllands talentakademi - et halvt år efter returen til Slagelse skiftede han dog til Næstved, fordi der var et lidt højere niveau på både U19-hold og seniortræning.

- Slagelse spillede en række lavere, så det passede mig fint at skifte til Næstved, hvor jeg havde mulighed for at få opfyldt mine ambitioner i lidt højere grad, siger Christoffer Bergmann.

Der har været en del trafik mellem de to klubber både på ungdoms og seniorsiden igennem tiden, men det har aldrig været et populært skifte, men for Christoffer Bergmann var der et helt klart mål med skiftet.

- Det har hele tiden været målet med mit skifte til Næstved, at jeg skulle op i førsteholdstruppen. Det har passet fint med, at der er kommet nye trænere, og det har været en god chance for mig til at vise mig frem, siger midtbanetalentet, der er glad for den tillid, der er blevet vist ham.

- Jeg er glad for den udvikling, og jeg er glad for, at de nye trænere tror på mig. Det giver mig et selvtillidsboost, at de giver mig chancen, siger Christoffer Bergmann.

Som de fleste teenagere i Danmark har Christoffer Bergmann ikke noget problem med, at det er et multinationalt miljø, han befinder sig i.

- Det er gået relativt hurtigt med at tilpasse mig forholdene i seniortruppen. Det har været nemt nok at vænne sig til, at det hele foregår på engelsk.

Han kan dog ikke være med til alle træninger, da der også er andre forpligtelser for teenageren.

- I efteråret trænede jeg med en til to gange om ugen. Nu er det fast, når jeg kan være med. Jeg er med til at alle eftermiddagstræningerne, og så forsøger jeg at være med til en enkelt morgentræning hver uge, siger Christoffer Bergmann, der også skal passe skolegangen på Slagelse Gymnasium.

Nu er målet at få officiel førsteholdsdebut for Næstved i en divisionskamp, men indtil da bliver der bare knoklet på fra den unge mand.

- Jeg håber da på at få noget spilletid på divisionsholdet på et eller andet tidspunkt, men jeg er indtil videre bare glad for, at jeg har fået chancen i træningskampene, og så må vi se, hvilket hold jeg spiller for, når turneringskampene begynder, siger Christoffer Bergmann,