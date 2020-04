Endnu en hollænder fortsætter i Skælskør

I forvejen havde landsmændene Selena Piek og Mark Caljouw sagt ja til en sæson mere i klubben, og sportschef Steen Schleicher Pedersen er glad for at have den hollandske trio på plads.

- Så hun var lidt et ukendt kort. Men jeg er meget tilfreds med det, jeg har set. Imke har en rigtig god teknik og stor slagkraft, så jeg mener, hun har et stort potentiale, siger Steen Schleicher Pedersen, der forventer sig mere af den 22-årige doublespiller, end hun allerede har vist.

- Og i holdkampene for Skælskør var hun meget nervøs for ikke at leve op til vores forventninger. Men jeg vurderer jo ikke en spiller på én eller to kampe, siger den tidligere danske landstræner.