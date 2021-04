Se billedserie - Jeg var bestemt også stadig helt knust. Så det var virkelig nogle mærkelige følelser at sætte dansk rekord med, siger Katrine Bruhn. På billedet har hun lige klaret 103 kilo i stød, men ansigtet bærer kun præg af skuffelsen fra tre kiksede forsøg i disciplinen træk. Foto: Isaac Morillas Foto: isaac j morillas

En vægtløfters værste mareridt

Sport Sjællandske - 07. april 2021 kl. 06:45 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Katrine Bruhn havde lige sluppet stangen efter at have sat dansk rekord i stød ved EM i Moskva.

De 103 kilo var på vej ned mod platformen, men mundvigene pegede også nedad.

Selv om hun havde hævet næsten det dobbelte af sin kropsvægt på 54,1 kilo over hovedet, var der var ingen smil, men kun fortvivlelse og skuffelse i ansigtet på vægtløfteren fra AK Atlas i Slagelse.

Tidligere på dagen havde hun nemlig kikset alle sine tre forsøg i disciplinen træk, og dermed var hun ude af tokampen ved mesterskaberne - og uden chance for at score point til den olympiske kvalifikation.

I tre år har Katrine Bruhn jagtet en billet til legene i Tokyo, og EM i Moskva var den sidste store mulighed for at få opfyldt drømmen.

Derfor gjorde dommernes tre sæt røde, afvisende lamper ondt på den 29-årige vægtløfter. Rigtig, rigtig ondt.

- Jeg har aldrig kikset alle tre forsøg før. Det er en vægtløfters værste mareridt - og havde det så bare været ved et stævne, hvor det ikke betød noget. siger en skuffet Katrine Bruhn.

- Det er super nederen. Jeg er i totalt god form, og så fucker jeg op på den måde.

Katrine Bruhn og trænerne havde besluttet at åbne med 78 kilo i første forsøg i træk.

Et ambitiøst valg, men ikke et kæmpe sats.

- Det er min tungeste start-vægt nogensinde, men jeg er jo i god form og løfter det nemt til træning, siger Katrine Bruhn.

Denne gang var det dog ikke træning, men konkurrence - med alt hvad det indebærer af påvirkninger både indefra og udefra.

Og noget af det Katrine Bruhn ikke selv havde kontrol over, gik galt.

- Normalt har man sit sidste opvarmningsløft to minutter før, man skal på. Det havde jeg også, siger Katrine Bruhn.

Så langt så godt.

Imens var nordmanden Rebekka Jacobsen i aktion, og hun missede sit første forsøg.

Og sit andet forsøg.

Imens voksede Katrine Bruhns ventetid i kulissen, og da Rebekka Jacobsen også kiksede i tredje forsøg, var det efterhånden mere end ni minutter siden, Katrine Bruhn var klar.

- Jeg havde haft en lang pause og stået og set en anden »bomme ud« før mig, siger hun.

- Da jeg endelig kom ind, glemte jeg de ting, jeg ved fungerer. Jeg har en klar plan for, hvordan jeg går til barren, men jeg kom til at stresse. Og jeg har aldrig kikset mit løft på den måde før - heller ikke til træning.

Katrine Bruhn brugte ikke lang betænkningstid før sit andet forsøg, og resultatet blev det samme. Et kiks.

Så var der krisemøde i den danske lejr.

AK Atlas' træner Frank Petersen foreslog at øge vægten til 80 kilo for at give Katrine Bruhn en pause til komme ned og varme op igen, få renset hovedet og starte forberedelserne forfra.

Teamets anden træner holdt dog på, at hun skulle forsøge sig med 78 kilo igen. Og sådan blev det.

- Og der skete præcis det samme..., siger en bitter Katrine Bruhn.

Trods den enorme nedtur fik hun samlet sig sammen til at levere sit bedste resultatet nogensinde med 103 kilo i stød, men det gik noget tid, før hun kunne værdsætte bedriften.

- Jeg løftede 99 i første forsøg. Det er tre kilo mere end jeg tidligere er startet med. Men jeg er stærk nok til det. De 103 kilo var virkelig også nemt, og jeg skulle også have klaret 105 bagefter, siger Katrine Bruhn.

- På bagkant er jeg rigtig stolt af den rekord. Jeg synes, det var flot kommet igen, for efter træk havde jeg mest lyst til at skride fra det hele.

Den danske rekord er kun et lille plaster på et stort sår, men Katrine Bruhn er indstillet på at kæmpe videre efter EM.

- Når man sigter højt, så kan man falde hårdt, langt og dybt. Men det har kun givet mig endnu mere blod på tanden, siger Atlas-løfteren, der er klar til at forfølge den spinkle mulighed, der stadig er for at komme med til OL i Tokyo til sommer.

- I tre år har jeg arbejdet på at kvalificere mig, og så har jeg svært ved, at det skal slutte på denne måde - uanset om jeg kommer til OL eller ej, siger Katrine Bruhn.

- Der er flere stævner, og nu skal jeg have kigget på, hvad der er af muligheder. Det kommer også an på økonomien, for det bliver rigtig dyrt. Men det må jeg arbejde på, siger hun.

Hvis moralsk opbakning kunne trylles om til kontant støtte, så var pengeproblemerne allerede løst. Det er nemlig væltet ind med opmuntring, efter det fejlslagne EM.

- Der er stor debat om, hvordan man taler til hinanden på sociale medier, men den støtte, jeg har fået, har været helt overvældende. Der er så mange, der har lagt en sød hilsen, og det er med til at løfte mig lidt op, siger Katrine Bruhn.