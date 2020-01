En tro på bedre baskettider

Horsens IC fik kamp til stregen i søndagen pokalsemifinale i Næstved, hvor værternes Aleksander Solokovic (th) var med i sin anden kamp for sydsjællænderne. Han kan gå hen og blive en vigtig faktor i bestræbelserne på at ende i top 3. Foto: Anders Ole Olsen

Sport Sjællandske - 21. januar 2020 kl. 05:18 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillet og indsatsen mod Horsens IC både torsdag og søndag i sidste uge var opløftende for Team FOG Næstved, men nu venter en kamp i basketligaen, der skal vindes.

Tirsdag aften er sydsjællænderne på udebane mod Copenhagen, der frister en tilværelse som næstsidst i Pro B-rækken. Så det vil selvfølgelig være en kæmpe fiasko og mere end to skridt tilbage, hvis ikke Team FOG Næstved trækker sig sejrrigt ud af kampen i Nørrebro-hallen.

- Jeg synes, det ser godt ud lige nu. Vi vandt godt nok ikke over Horsens IC, men det er også et godt hold. Søndag var vi ikke dårligere end dem, og vi kunne lige så godt have vundet. Nu ligner vi virkelig et hold, der spiller godt og kæmper røven ud af bukserne, mener direktør Andreas Larsen.

Han glæder sig over, at de mange udskiftninger på holdet i løbet af efteråret og senest med tilgangen af serbiske Aleksander Solokovic ser ud til at have givet pote.

- Det har givet meget, at vi har fået Aleksander ind. Jeg mener, vi har fået bedre spillere ind, end dem vi har sagt farvel til. Jeg føler, der er en team-spirit nu, kommer det fra Team FOG Næstved-direktøren, der heller ikke har flere muligheder for at få nye spillere ind nu, da basketball-verdenens transfervindue lukkede 10. januar - dagen efter Solokovic blev tilknyttet.

Så det er altså den nuværende trup på 12 spillere, der skal bære sydsjællænderne gennem resten af sæsonen. Der resterer ni kampe, hvor af hele seks af dem er mod Pro A-holdene. Her er det hidtil kun lykkedes at vinde én af 10 opgør mod A-hold, og det var mod Randers på hjemmebane i starten af december.

Pro B-holdene skal uden omsvøb besejres, og så skal Team FOG Næstved også til at vinde noget mere mod A-holdene.

- Resultatmæssigt har vi kun vundet over Randers i ligaen og Svendborg i pokalturneringen. Jeg mener også, at Randers har rykket sig vildt i år. De slog blandt andre Bakken Bears for nylig. Rent økonomisk burde Bakken være fire niveau over os andre, men jeg tror, Randers og også Horsens IC vil kunne vinde over dem i en finaleserie. Vores sidste fire kampe mod Randers, Esbjerg og Horsens har vist, at når vi spiller op til vores bedste, har vi også niveauet. Men det er også først nu, vi er kommet derop, vurderer Andreas Larsen, der håber, at mandskabet holder kadancen.

- Det er nu, vi skal vi se, at vi er bedre end eksempelvis Svendborg. Jeg håber, vi kan ende i den semifinale, men det bliver svært. Derfor er det også vigtigt, at vi tager en top 3-placering i grundspillet, for kvartfinalerne mellem nummer fire og fem i grundspillet er normalt nogle »døds-kvartfinaler«, siger Andreas Larsen.