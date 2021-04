Anders Nielsen var her, der og allevegne, da Vordingborg leverede sensationen og slog topholdet LSF. Foto: Jørgen C. Jørgensen

En sjælden og kærkommen sejr

LSF-angriberen modtog bolden i højre side udenfor straffesparksfeltet og herfra lod han bolden hoppe en enkelt gang og flugtede bolden over Vordingborg-keeper Jakob Krag og ind under overliggeren.

- De kom foran 2-1 og så stod de godt nede bagi. Vi havde svært ved at bryde dem ned. Vi kom ellers foran og der gik det jo godt. Men så fik de de to mål. Jeg synes ikke, det var på grund af motivationen. Vi var godt forberedt og havde en god opvarmning. Så jeg ved ikke helt, hvad der skete. Det var bare ikke vores dag. Vi ramte ikke dagen, erkendte LSF-målscoreren.

Der gik kun små 10 minutter efter gæsternes føringsmål, før Andreas Lissau med et klassefrisparksmål udlignede for værterne.

Der var yderligere et par chancer til begge hold inden pausen, men ellers foregik det meste af spillet mellem de to felter.

Men denne gang holdt de godt fightende sydsjællændere stand. Godt nok havde LSFs Martin Soelberg en gigantisk chance, da han smed et fladt indlæg forbi tomt mål, og Nicolai Mehli Hansen havde også et forsøg, hvor Jakob Krag måtte hive en stor fodparade op med cirka et kvarter igen.

- Vi har jo ikke bolden så meget, så det bliver bare hårdt arbejde. Det er åbenbart sådan, vi skal spille for tiden. Jeg tror, vi var meget forberedt på, at det ville blive meget svært. Banen gjorde det måske heller ikke meget nemmere for dem, men omvendt skal vi spille på græs onsdag igen, så det gav god mening. De brokkede sig måske lidt over, vi skulle spille på græs. Og det var da også klart til vores fordel, mener Anders Nielsen, som glæder sig voldsomt over de tre point.