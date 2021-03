Se billedserie VK Vestsjællands kvinder havde rystet skuffelsen fra den tabte semifinaleserie mod Gentofte af sig og vandt sikkert over Brøndby, der var svækket af afbud fra holdets kroatiske diagonal Lucia Babic. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Én sejr fra historisk bronze Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Én sejr fra historisk bronze

Sport Sjællandske - 28. marts 2021 kl. 15:44 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Har du haft en god weekend?

Hvis nogen stiller Clara Windeleff det spørgsmål i dag, så kan de helt sikkert forvente et positivt svar.

VK Vestsjælland-spilleren har nemlig al mulig grund til at være tilfreds med afslutningen på uge 12.

Fredag aften offentliggjorde Volleyball Danmark, at Clara Windeleff er kåret til både årets beachvolley-spiller hos kvinderne samt den mest forbedrede spiller på sommerens Pepsi MAX Beachvolley Tour.

De to skulderklap modtog Clare Windeleff med taknemmelighed, og lørdag gik hun så ud og leverede et brag af en kamp da VK Vestsjælland besejrede Brøndby 3-1 i den første kamp om bronzemealjerne i Volleyligaen.

Den 20-årige fynbo stod for hele 24 af vestsjællændernes point, og hun havde en god fornemmelse hele vejen igennem.

- Jeg følte faktisk, at vi havde godt styr på det - også selv om vi tabte andet sæt, siger Clara Windeleff efter sejren på 25-17, 17-25, 25-12, 25-10.

- Vi var opsatte på at bevise overfor os selv og hinanden, at vi godt kan, selv om vi ikke kom i finalen. Så vi stod sammen, og det var en fed kamp, siger topscoreren.

Undervejs fik Oriana Guerrero og Emma Gylling vist, hvorfor de er nummer et og to på listen over ligaens bedste servere.

De to VKV'ere leverede henholdsvis syv og seks esser, og var således også stærkt medvirkende til, at holdet nu kun er én sejr fra at sikre sig DM-bronze for første gang i klubbens historie.

Den sejr kan komme allerede onsdag aften, når Brøndby har hjemmebane i den anden af maksimalt tre bronzekampe. En eventuelt tredje kamp spilles 8. april i Korsørhallen.

- Men det er forhåbentlig sidste kamp på onsdag, siger Clara Windeleff, der samtidig skal til at sige farvel til holdkammeraterne.

VK Vestsjællands hold går nemlig i opløsning efter denne sæson, og klubben har opgivet at spille med i kvindernes liga efter sommerferien.

Det kan altså blive en onsdag med blandede følelser.

- Det er mærkeligt at tænke på. Vi synes jo, at det har været en god sæson, og så er det mærkeligt, at det måske er helt slut på onsdag, siger Clara Windeleff.

Hvor hun skal fortsætte karrieren, ved hun endnu ikke, for ligesom holdkammeraterne har hun fokuseret på at gøre den nuværende sæson færdig først.

- Så må vi se, om der er nogle, der vil have os. Men jeg skal i hvert fald have et sabbatår og spille en masse volley. Jeg håber også, at det bliver muilgt at rejse, så jeg kan komme ud og spille nogle flere internationale beachvolley-turneringer, samle nogle point sammen og få mulighed for at prøve kræfter med nogle bedre modstandere, siger Clara Windeleff.

- Der er stadig et godt stykke vej op til de bedste, men det kunne jo være fedt, hvis man en dag kunne komme med til OL, siger hun.

Først gælder det dog sidste skridt mod bronzemedaljerne med VK Vestsjælland.

- Vi træner mandag og tirsdag, og så spiller vi onsdag. Og så må vi se, hvad der sker. Hvis vi vinder, så må vi fejre det i bilerne på vej hjem, siger Clara Windeleff med et grin.