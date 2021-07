Se billedserie Næstved Golfklubs formand Jack Hansen kunne på klubbens vegne blandt andet overrække Christoffer Bring et beløb på 10.000 kroner til hjælp til de forestående, store opgaver. Foto: John Ringstrøm

En rørt mester kom op at hænge

Sport Sjællandske - 02. juli 2021 kl. 22:05 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

For ikke engang en uge siden fik dansk golf og ikke mindst Næstved Golfklub en europamester, da Christoffer Bring vandt amatørernes titel på Golf du Medoc Resort i Frankrig.

Fredag blev den 22-årige sydsjællænder så fejret i sin hjemmeklub, hvor han har svinget køllerne nærmest siden, han kunne gå.

- Det er stort. Jeg har været medlem her hele mit liv, så det er fedt at se så mange mennesker. At de møder op en fredag for at hylde mig, er jo dejligt, siger Bring.

Der var masser af klubmedlemmer, familie og venner i Næstved Golfklub, hvor der også var disket op på »Wimbledon-manér« med champagne og jordbær. Alle ville hilse på europamesteren, som ovenikøbet fik lov til at afsløre sig selv i glas og ramme på klubvæggen. En overraskelse, der fremkaldte tårer hos det unge stortalent.

- Jeg er jo en følsom person, det kan jeg ikke løbe fra. Men det er fedt at komme ind og se. Mit navn står godt nok på tavlerne (som klubmester, red.) derinde, men det er første gang, mit billede kommer op at hænge. Det er stort, at de tager sig tid og plads til at sætte det op. Jeg tror også, jeg bliver rørt, fordi der er så mange mennesker, som ved, hvor hårdt jeg arbejder for det her. Nu går det også op for mig, hvor meget de egentlig følger mig på livescore og så videre. Det er dejligt, siger Christoffer Bring.

Fredag var et herligt puste- og frirum for Næstved-spilleren, som har et enormt proppet golf-program i disse uger.

Søndag kom han hjem fra EM i Frankrig, mandag tog han i træningslejr med det danske landshold i Silkeborg, søndag tager han og landsholdet til Spanien for at dyste om EM-titlen for hold, og søndag 11. juli tager han til England.

Her skal han deltage i »The Open«, British Open - verdens måske mest prestigefyldte turnering på Europa Tour'en.

- EM i Spanien er planlagt af DGU (Dansk Golf Union, red.). Så tager jeg direkte fra Spanien til England, og det er os selv, der står for det, siger Christoffer Bring, der med »os selv« hentyder til far Christian, mor Malene og storebror Frederik, som også skal gå caddie for lillebror på Royal St. George, hvor The Open finder sted.

- Det tror jeg, han glæder sig til. Min far har også stået for det meste af det praktiske sammen med min mor, al den tid jeg har spillet. Der er dog nok lidt mere til den her turnering, siger unge Bring, som sammen med familien skal i en »corona-boble« i England, hvor de ikke engang må gå på sightseeing i byen, men kun må færdes på hotellet og i den fornemme golfklub.

Selve British Open starter med første runde 15. juli og her havde Christoffer Bring gerne set sig selv i en »drømmebold« med blandt andre Tiger Woods.

Det amerikanske golf-fænomen deltager dog ikke i turneringen, så Bring må »nøjes« med to andre, hvis han selv må vælge.

- Det må blive DJ (Dustin Johnson, red.) og Rory McIlroy, som også er tidligere europamester (2006, red.), siger Næstved-drengen med et smil.

Bring er kommet i prominent selskab som europamester. Blandt nuværende prof-stjerner som tidligere har taget titlen er landsmændene Nicolai Højgaard i 2018 og Lucas Bjerregaard i 2010 samt spanske Sergio Garcia i 1995.

Om sydsjællænderen selv skal være professionel, virker alt andet lige ret ligetil med de flotte resultater.

- Jeg vil vende tilbage med det, når jeg ved mere. Jeg skal finde ud af, hvad der giver mest mening i forhold til at få en status, der giver lidt. Det kan være når som helst, men bare ikke de næste to uger, siger han med et smil, der indikerer, at han glæder sig lidt mere end normalt til de kommende opgaver.

- EM er jeg »vant« til, så det er bare ned og give den gas. The Open er jeg lidt mere med i for at lære. Jeg vil se, hvad det bliver til. Jeg har blandt andet et delmål om at blive bedste amatør, og ellers lære så meget som muligt og mærke atmosfæren og være en del af det, konstaterer Næstveds nye europamester.