En pokalkamp i EM-fiaskoens skygge

Sport Sjællandske - 15. januar 2020 kl. 22:31 Af Simon Ydesen

Der var aldrig en pokalsensation under opsejling, da Næstved Herlufsholms 2. divisionshold besejrede Slagelses kvalifikationsrækkehold med 31-23.

Da pokalkampen mellem Slagelse og Næstved blev fløjtet i gang, var der mødt 21 tilskuere op, hvis man tæller tre skadede spillere med. Blandt de fremmødte var der ikke synderligt stor fokus på den kamp, der foregik lige foran næserne på dem. Blikkene var i stedet rettet mod mobiltelefoner og medbragte computere, der kunne livestreame den igangværende EM-kamp mellem Island og Ungarn.

Da det stod klart, at Danmarks rolle ved EM var udspillet, blev fokus flere tilskueres vedkommende rettet mod en diskussion om, at man nu stod tilbage med nogle meget devaluerede EM-billetter til mellemrunden.

Selv spillerne på banen havde også fokus på den igangværende EM-gyser. Eksempelvis spurgte Sander Tengberg ind til resultatet fra Islands kamp mod slutningen af første halvleg. På daværende tidspunkt havde han selv scoret fem mål, men chokket eller måske rettere skuffelsen over det danske EM-farvel stod alligevel klart malet i ansigtet på Slagelses med afstand bedste spiller i første halvleg.

Da tilskuernes fokus mere entydigt blev rettet mod kampen, der udspillede sig lige foran dem, havde Næstved Herlufsholms 2. divisionshold allerede skabt god afstand til Slagelses kvalifikationsrækkehold på måltavlen.

Der stod 11-6 til sydsjællænderne, da alle i hallen langt om længe begyndte at løsrive sig fra den danske EM-nedtur.

Slagelse-lejren havde tydeligvis ikke prioriteret pokalkampen, hvilket flugter meget godt med holdets øjeblikkelige position i kvalrækken, hvor der venter nogle meget afgørende kampe i den kommende uge.

- Vi valgte at spare Mathias Thomsen, fordi han er lidt småskadet, og Daniel Hjort fik hurtigt et eller andet. Måske en forstrækning, så var det også bare ud med ham, siger Slagelse-træner Per Sabroe.

På trods af det klare nederlag var han godt tilfreds med indsatsen.

- Det var fint at blive overmatchet lidt på tempoet. Det er givtigt for os til de kommende kampe, så jeg er bestemt tilfreds med indsatsen, og så er det jo mærkbart, når vi ikke har en mand som Mathias Thomsen med, der er vant til at spille fuld tid for os, siger Per Sabroe.

Hos Næstved Herlufsholm var der også plads og overskud til at følge lidt med i den håndboldkamp, der blev spillet sideløbende i Sverige. Dog mest blandt de folk, der sad bag spillerbænken.

- Jeg havde ikke selv fokus på det, for det handlede om at komme godt i gang med vores egen kamp, og det var svært nok, for Slagelse gjorde det svært for os i det første kvarter. Her havde vi svært ved at score, siger fløjspiller Oliver Romme.

Han kan nu se frem til endnu en pokalkamp, og her er ønsket til Frøken Fortuna klart.

- Vi skal bare trække den stærkest mulige modstander, så vi kan få en virkelig fed test, siger Oliver Romme.

Han kunne lunte ud i omklædningsrummet og synge en sejrssang med holdkammeraterne, mens de 66 tilskuere, der var til stede, da kampen sluttede, også gik mod udgangen, men ingen havde travlt med at komme ud til de ventende biler for at følge med i Danmarks EM-kamp mod Rusland.