Se billedserie Mathias Bak Christensen var et stort talent i sin Team FOG Næstved-tid. Men tre år ude har givet ham hår på brystet, et højere niveau og meget mere selvsikkerhed. Her kæmper den nu velvoksne Christensen som Værløse-spiller om bolden med et par Svendborg-spillere - blandt andre landholdskollega Sebasian Åris (th). Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: En mere moden Bak vender hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En mere moden Bak vender hjem

Sport Sjællandske - 27. maj 2021 kl. 19:00 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det er nogle store sko, der skal fyldes ud, efter afgangen af anfører Philip Hertz, og det er ikke sikkert, Team FOG Næstved finder én, der kan afløse den mangeårige kaptajn én til én.

Men den sydsjællandske ligaklub kan til gengæld byde velkommen tilbage til Mathias Bak Christensen, der har trådt sine første næsten lige så store barnebasketstøvler i Næstved, og nu vil gøre sit til, at hullet efter Hertz ikke bliver så mærkbart.

- Jeg glæder mig megameget til at komme tilbage. Andreas (Larsen, TFN-direktør, red.) og Næstved har vist stor interesse og det har givet mig lysten til at komme tilbage. De har vist, at de tror på mig, og at jeg kan blive en stor og vigtig del af holdet, siger Mathias Bak, der i første omgang har lavet en aftale på et år med sin gamle klub.

Den 25-årige Christensen spiller ikke helt samme position som Philip Hertz, så det er ikke på den måde en direkte afløser, Team FOG Næstved, får tilbage. Men det er en sulten, mere moden og bedre basketball-spiller, der vender retur efter tre år.

- Jeg tror, det var godt for mig at komme lidt væk fra klubben for tre år siden. Det har virkelig været godt for mig at være ude. Jeg har fået prioriteringerne i mit liv på plads, jeg ved, hvad der betyder noget og har også fået ro på herhjemme. Alt det gør, at jeg kan se mig selv i en ny og mere fremtrædende rolle i Team FOG Næstved, siger Mathias Bak Christensen, der mangler et år af sin læreruddannelse i København, hvor han også bor med kæresten.

- Jeg er mentalt stærkere nu og et andet sted rent basketmæssigt. Det var hårdt, da jeg var i Næstved sidste gang. Jeg blev ikke brugt så meget, så selv om jeg altid har fået opbakning i Næstved - nok mest fordi jeg er Næstved-dreng - forlod jeg klubben og byen lige op til sæsonstart i 2018, fortæller Mathias Bak.

Han skiftede dengang til Værløse, men fik sæsonen efter en god mulighed for at prøve sig af som fuldtidsprofessionel i den svenske klub Nässjö.

Det sidste år har han så igen spillet for Pro B-holdet Værløse, hvor han har været en stor profil. Eksempelvis scorede han 30 point i en ligakamp mod Bears Academy.

Det har også kastet nogle landsholdsudtagelser af sig, og senest var han blandt andet med i de spændende EuroBasket-kampe i Litauen, hvor man lige netop ikke kvalificerede sig til EM-slutrunden.

- Den gør stadig ondt. Men landsholdet har helt sikkert givet mig en langt større tro på tingene. Jeg har tidligere kigget med jalousi på de af mine holdkammerater, der blev udtaget, for jeg ville jo også gerne selv med. Det kom jeg og nu kan jeg mærke, at jeg er kommet op på et andet og nyt niveau. Det er fedt at vide, og det er også fedt at sige højt, siger sydsjællænderen, som formentlig også er med, når det danske herrehold spiller VM-prekvalifikationskampe hen over sommeren mod Island og Makedonien.

Mathias Bak Christensen kommer også tilbage for at vinde guld med Team FOG Næstved.

- Det vil jeg rigtig gerne. Vi var tæt på at slå Bakken ud i semifinalen i 2018, og da Bakken vandt kæmpestort i finalen (over Horsens IC, red.), tænkte vi, at det kunne have været os. Men marginalerne er små og jeg vil virkelig gerne tilbage og have succes i min barndomsby. Og jeg skal nok være med til at løfte det niveaumæssigt, for jeg tager et højere niveau og en større tro med nu, konstaterer den selvsikre powerforward.

Tre år ude af »barndomsvuggen« lyder ikke af meget, men bare opholdet i Sverige modnede ham voldsomt.

- Sverige var virkelig godt for mig og jeg var glad for det. Jeg overvejede faktisk at tage tilbage, idéen var god i mit hoved, men jeg fandt også ud af, at det er det her, jeg vil med mit liv. At spille i Sverige er en tid, jeg ser tilbage på med glæde, og mærke det at være prof på egen krop. Det er bare en anden verden, forklarer Næstved-drengen.