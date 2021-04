Patrick Venzel (med anførerbind) og resten af Slagelse-mandskabet tørster efter en hjemmesejr. Her er de i aktion mod Nykøbing FC i forårets første hjemmekamp. Foto: Thomas Olsen

En masse forårsfinaler venter på Slagelse

Slagelse B&I har fundet sig en ny favoritbane i 2. division, da det er blevet til sejr i de sidste to udekampe på Gentofte Sportspark.

Først blev HIK slået 2-1 og senest gik det ud over Skovshoved samme sted med en smal 1-0-sejr.

Nu gælder det en hjemmekamp søndag mod Brønshøj og er der et sted, Slagelse-anfører Patrick Venzel hellere vil gøre til favoritbane, er det naturligvis egen hule på Harboe Arena.

- Vi skal vinde hjemme nu. Det er en masse »finaler«, vi er ude og selv om Brønshøj er en svær størrelse, er det et hold fra vores egen »ende«, som vi skal vinde over, konstaterer Patrick Venzel.

Anføreren og hans holdkammerater har ikke vundet på egen bane siden 22. november med 2-0 over AB Tårnby, men siden har modstanderne til gengæld også været Nykøbing FC og FA 2000.

- Vi har mødt holdene fra top 4, og vi kan ikke forvente at slå hold fra top 6. Vi vandt lidt overraskende ude over HIK, men omvendt var det ringe, at vi ikke kunne slå FA 2000, siger Venzel, der så Stefan Nygaard score FAs sejrsmål i tillægstiden til 2-1.