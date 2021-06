Se billedserie Ørslevs Jeppe Ørregaard når kun lige at få tacklet skuddet fra Høngs Jon Krogshave Christensen, så bolden sejler i en bue over Kasper Kæp i Ørslevs mål til Høng-føring 2-0. Foto: John Ringstrøm

En håndfuld øretæver til Ørslev

Sport Sjællandske - 01. juni 2021

Der var lagt op til en cruisen mod sikker hjemmesejr, da Ørslevs tophold i serie 2 lørdag havde besøg af Høngs midterhold, men sydsjællænderne fik sig en pæn lussing og et par røde kinder efter en noget middelmådig indsats.

De undertippede gæster vandt hele 5-0 efter at have ført 1-0 ved pausen.

- Det ser egentlig okay ud i 1. halvleg, hvor Høng scorer ud af ingenting, og »Knald« (Christian Kaj Jensen, red.) brænder en kæmpechance. Men i 2. halvleg scorer de på én, hvor den bliver tacklet i mål og så falder vi fra dér. Men vi har også en på overliggeren og en stor mere. Det var bare ikke det, sagde Ørslevs cheftræner Rasmus »Ralle« Christensen, der havde karantæne efter at være blevet vist bort i forrige kamp mod FK Sydsjælland.

Det var Høngs Nicolai Andreasen, der dukkede op og gjorde det til 0-1 i 1. halvleg, og der var spillet syv minutter af 2. halvleg, da Jon Christensen fik tacklet bolden i en bue over Ørslev-keeper Kasper Kæp til 0-2.

Herfra skulle man vente et stormløb mod gæsternes mål. Kevin Kinsella var tættest på, da han skovlede bolden lige forbi, og Ørslev-angriberen var også manden, der havde et forsøg på underkanten af overliggeren.

Ind imellem bankede Søren Bruun Andersen Høng foran 3-0 på en returbold efter et frispark begået mod ham selv, og værterne lignede langt fra nogle, der nærmest har det ene ben i serie 1.

- Vi får ikke lagt det tryk, jeg gerne vil have. Det har vi været gode til i foråret og vi har været gode til at variere vores preslinje, men det er svært at guide, når man ikke må sige noget herude, kom det fra Ørslev-træneren.

Han nåede at se Jon Christensen igen og til sidst Søren Bruun Andersen igen gøre det helt onde ved hans mandskab i en slutperide, hvor også Ørslevs Jeppe Ørregaard havde fået gult kort.

- Vi får et rimelig ordinært hold til at se gode ud. De gør det simpelt godt, hvor vi falder lidt fra hinanden, erkendte Rasmus Christensen.

Mens Ørslev altså må vente med at fejre oprykning, kan Høng bruge storsejren til en hel masse.

- Det fortæller, at vi har en langt bedre trup, end man tror. Jeg har fire nye mand med fra andetholdet på grund af noget polterabend og skader, og de leverer fuldstændig fantastisk. Jeg er nærmest i ekstase. Jeg havde frygtet, vi skulle ned og have en på goddag'en. At vi skal gå herfra med 5-0 er fantastisk. De har lige en på overliggeren, ellers har de stort set ikke noget, kom det fra en glad Høng-træner Thomas Carlsen.

- Vi holdt gameplanen til ug og kryds og slange. Vi vidste, at de ville slå lange bolde og vi skulle gerne genere dem lidt på deres halvdel og det gør drengene, sagde Carlsen, der tror lidt mere på livet i serie 2 efter den kamp.

- Vi er desværre stadig i fare, det er en tæt række og de andre hold under os bliver ved med at vinde. Men med den indsats i dag, tror jeg, at selvtilliden kan være med til at redde os, konstaterede han, mens Ørslev-træner »Ralle« skal have hanket op i sine spillere til de tre sidste kampe, hvis de vil rykke op.

- Jeg tror ikke, det var det mentale, den var gal med. Min største opgave har været at få os til at sejle samme vej. Det har vi gjort hele foråret. Nu står jeg der ikke til at lave justeringer og fortælle, hvad jeg vil have dem til. Det tror jeg, var svært for dem. Men vi skal have tre point i de sidste tre kampe, det må være nok, mente han.