Se billedserie Putningen er et af de områder, Emilie Clausen skal udvikle, hvis hun skal gøre sig håb om at kunne indfri sine store ambitioner og leve af sin sport. Foto: Claus Rasmussen

En golfpige med store ambitioner

Sport Sjællandske - 07. maj 2020 kl. 08:15 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Emilie Clausen fra Næstved Golfklub har 2,4 i handicap, men målet er at komme ned under 1,0, inden året er gået. Og på længere sigt fejler ambitionerne heller ikke noget hos den snart 17-årige sydsjællænder.

- Målet er at blive så god en golfspiller som muligt - og gerne på et niveau, hvor man kan leve af det, siger Emilie Clausen.

For at udvikle sig yderligere er hun netop skiftet til Køge Golfklub i turneringssammenhæng. Her har hun mulighed for at spille i 1. division samt hente gode råd fra den tidligere Europa Tour-spiller Christina Kuld, der er kaptajn for østsjællænderne.

- I Næstved har vi kun et hold i kvalifikationsrækken. Så i Køge kommer jeg til at spille mod nogle meget bedre modstandere, og det stiller større krav til en. Når vi skal møde Rungsted, har de for eksempel Anne Normann med. Hun har +4,5 i handicap, har været til ungdoms-OL og spiller på college i USA. Så det bliver noget helt andet, siger Emilie Clausen.

Teenageren fra Næstved har også selv tanker om at dygtiggøre sig på den anden side af Atlanten, men det ligger nogle år ude i fremtiden.

- Jeg går på efterskolen ISI i Ikast, hvor jeg træner med damelandstræneren Thomas Poulsen. Efter sommerferien fortsætter jeg på gymnasiet derovre, og får både morgentræning, fysisk træning og holdtræning om eftermiddagen. Så de tre år bliver en god test på, om det er noget for mig at komme på college, siger Emilie Clausen, der er faldet godt til i det jyske.

- Jeg bliver allerede mobbet med, at jeg taler jysk, når jeg er hjemme..., siger hun med et grin.

Mere spil end normalt

Efterskoleopholdet blev bremset brat af coronavirussen, der for alvor bredte sig, mens Emilie Clausen og skolekammeraterne var på træningslejr i Abu Dhabi.

- Vi sagde farvel til hinanden i lufthavnen, da vi landede, og så var det direkte hjem til Næstved, siger Emilie Clausen, der kun havde sommer-golftøj i bagagen. Og det egner sig ikke så godt til Danmark i april.

- Resten af mit golftøj lå i Ikast. Jeg havde slet ikke nogle lange bukser, så vi måtte lige en tur derover, siger hun.

Garderoben var dog ikke det eneste problem i begyndelsen af corona-krisen. De fleste danske golfbaner var lukket ned, så træningsmulighederne var begrænsede. Men den udfordring blev også løst.

- Jeg fik sat et net op i haven ved vores sommerhus og lånte en slagmåtte af Marielyst Golfklub, siger Emilie Clausen, der fik tævet masser af bolde i nettet som dagene gik.

Nu er banerne heldigvis åbnet igen, og Emilie Clausen er en flittig gæst på de 18 huller i Næstved Golfklub. Senest onsdag eftermiddag, hvor hun var rundt i 77 slag - fem over par.

- På den måde har coronaen faktisk gjort noget godt. For jeg har spillet meget mere, end jeg plejer, og det havde jeg brug for. Når man står på driving range og træner, kan man godt blive lidt for overbærende med slagene, men når man er ude og spille, får man et andet syn på tingene, siger hun.

Tæt på landsholdet

Emilie Clausen begyndte i Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup under skolenedlukningen i 2013, og allerede året efter vandt hun Dansk Golf Unions årgangsmesterskab for U12-spillere.

- Jeg havde spillet håndbold i nogle år, men da jeg blev årgangsmester, syntes jeg, golf var sjovere. Man har kun sig selv at kæmpe med, og der er så mange små facetter i spillet, siger Emilie Clausen.

Efter et par år skiftede hun til Næstved Golfklub sammen med nogle talentfulde drenge og begyndte også at træne på Danish Junior Golf Academy i Farum.

- Det var der jeg fik mit første rigtige skub. Jeg gik fra 20 i handicap til omkring 9, siger Emilie Clausen.

Siden da er hun blevet bedre og bedre, og i 2019 blev det til en sejr ved årgangsmesterskabet for U16-spillere. Efterfølgende vandt Emilie Clausen alle sine matcher i en nordisk landskamp, og nu er hun blevet en del af DGU's udviklingstrup.

- Vi har en træningssamling én gang om måneden og skulle have været på en uges træningslejr i Esbjerg i april. Men den blev desværre ikke til noget, siger Emilie Clausen, der håber snart at kunne tage det sidste skridt ind i landsholdvarmen.

- Jeg slår okay langt, og chipper normalt meget godt. Men jeg ikke helt perfekt med mine wedges, og så skal jeg putte noget bedre, siger Emilie Clausen, der også har fokus på de vigtigste 15 centimeter i golf - dem mellem ørerne.

- Jeg arbejder med det mentale i forholdt til de krav, jeg stiller til mig selv, og hvordan jeg agerer på banen. Jeg kan godt gå og tænke, at jeg ikke er god nok. Så jeg forsøger ikke at være så resultatorienteret i forhold til hvert enkelt slag, siger hun.